牛肉麵PK義大利麵！「最美味」的音樂會下週金門登場

2019-10-17 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



號稱「最美味」的音樂會來囉！由金門縣文化局主辦，弦外之音團承辦，大提琴家張正傑親子音樂會「牛肉麵PK義大利麵」，即將在10月25日晚間7點將在文化局演藝廳演出，這場別開生面的音樂會，目前售票率達7成，仍有空位，歡迎民眾購票入場，全票只要50元。究竟是鹹甜滋味中帶點香辣的牛肉麵讓你垂涎三尺？還是紅通通的番茄肉醬義大利麵讓你食指大動？文化局竭誠邀您來演藝廳「聽」個高下！

文化局指出，這場創意不設限的親子音樂會，將由旅居歐洲的大提琴家張正傑親手把自己操刀的義大利麵端上舞台，透過美食與音樂結合，強碰台灣親子天王趙自強「強哥」極力推薦的牛肉麵，在金門狹路相逢，希望為每一位入場的民眾帶來歡笑。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這場中、外交流賽，不僅有「天王」的對決，還將邀請「永遠的卡門」次女高音翁若珮、聲樂新秀男高音劉成華、小提琴女神淑婷、金門在地小提琴董皓雲及最有氣質的中提琴徐曉虹一起演出。6位重量級音樂家也將藉著音樂詮釋這兩種美食，預料這也是義大利歌劇與台灣民謠間的一場精彩對戰。

文化局表示，為提昇觀賞品質，落實「藝術有價」，此次演出並非免費觀賞，有興趣之民眾必須購票進場，票價只要50元，身心障礙人士及其必要陪同者（限1人），購票享5折優惠，入場時請出示身心障礙手冊，如不符優待資格須補足原價差額。購票請於兩廳院售票系統，或於7-11、全家與萊爾富便利商店的機台均可購買，購票前請先加入兩廳院售票系統會員，購票網址https://reurl.cc/K6xvXp。本表演為親子節目，建議2歲以上闔家觀賞，一人一券，憑票入場。