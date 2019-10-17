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牛肉麵PK義大利麵！「最美味」的音樂會下週金門登場

2019-10-17 13:19聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

號稱「最美味」的音樂會來囉！由金門縣文化局主辦，弦外之音團承辦，大提琴家張正傑親子音樂會「牛肉麵PK義大利麵」，即將在10月25日晚間7點將在文化局演藝廳演出，這場別開生面的音樂會，目前售票率達7成，仍有空位，歡迎民眾購票入場，全票只要50元。究竟是鹹甜滋味中帶點香辣的牛肉麵讓你垂涎三尺？還是紅通通的番茄肉醬義大利麵讓你食指大動？文化局竭誠邀您來演藝廳「聽」個高下！

文化局指出，這場創意不設限的親子音樂會，將由旅居歐洲的大提琴家張正傑親手把自己操刀的義大利麵端上舞台，透過美食與音樂結合，強碰台灣親子天王趙自強「強哥」極力推薦的牛肉麵，在金門狹路相逢，希望為每一位入場的民眾帶來歡笑。

這場中、外交流賽，不僅有「天王」的對決，還將邀請「永遠的卡門」次女高音翁若珮、聲樂新秀男高音劉成華、小提琴女神淑婷、金門在地小提琴董皓雲及最有氣質的中提琴徐曉虹一起演出。6位重量級音樂家也將藉著音樂詮釋這兩種美食，預料這也是義大利歌劇與台灣民謠間的一場精彩對戰。

文化局表示，為提昇觀賞品質，落實「藝術有價」，此次演出並非免費觀賞，有興趣之民眾必須購票進場，票價只要50元，身心障礙人士及其必要陪同者（限1人），購票享5折優惠，入場時請出示身心障礙手冊，如不符優待資格須補足原價差額。購票請於兩廳院售票系統，或於7-11、全家與萊爾富便利商店的機台均可購買，購票前請先加入兩廳院售票系統會員，購票網址https://reurl.cc/K6xvXp。本表演為親子節目，建議2歲以上闔家觀賞，一人一券，憑票入場。

牛肉麵PK義大利麵！這場創意不設限的親子音樂會，由大提琴家張正傑親手把自己操刀的...
牛肉麵PK義大利麵！這場創意不設限的親子音樂會，由大提琴家張正傑親手把自己操刀的義大利麵端上舞台，透過美食與音樂結合，強碰台灣親子天王趙自強「強哥」極力推薦的牛肉麵，精彩可期！圖／金門縣文化局提供
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文化局親子牛肉麵
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