馬祖開發新產品淡菜仙貝 海上珍物巧妙融合
2019-10-17 13:52中央社 馬祖17日電
馬祖淡菜走紅！連江縣政府輔導最新產品馬祖「淡菜仙貝」上市，採用馬祖在地新鮮淡菜受到注目及歡迎。
馬祖海域因與大陸閩江河、海交界，海域浮游生物豐富，不過澳口無屏障，颱風巨浪直接侵襲，不適合魚類大型養殖；各島最適合是淡菜養殖，也不需任何飼料，且海水鹽度適中，螺貝類甜度鮮美，肉質不會太鹹。
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馬祖研發「淡菜仙貝」食品，採仙貝方式研發，1顆淡菜只能產出4塊仙貝，加上鮮蝦製作而成。另外，設計商品吉祥人物「淡菜小子」，用於形象廣告。
連江縣政府產業發展處說，淡菜與鮮蝦搭配黃金比例，也是經過一次次調整，原因是淡菜味鮮，但比例過高腥味過重，需用帶殼全蝦提升香氣。這兩種海上珍物巧妙融合，還能不互相搶味是絕妙之處。
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