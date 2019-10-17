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區塊鏈技術前進高雄 葉匡時盼助產業升級

2019-10-17 13:43中央社 高雄17日電

北市電腦公會今天在高雄舉辦區塊鏈應用技術論壇，高雄市代理市長葉匡時出席開幕式，盼藉由區塊鏈應用技術幫助高雄產業升級轉型。

由台北市電腦商業同業公會主辦，經濟部工業局、高雄市經濟發展局及STAR BIT思偉達創新科技協辦的「前進區塊鏈－產業創新轉型應用論壇」上午在高雄登場，葉匡時出席開幕式並和與會代表合影。

葉匡時看好區塊鏈產業前景，他致詞時表示，高雄港有150多條航線，區塊鏈可幫助供應鏈及物流節省約2至3成人力及物力的成本，協助產業升級轉型。區塊鏈也可幫助高雄市青年創業及高雄原鄉農特產。

他說，高雄身為僅次於台北的重點城市，未來在新科技的推動與養成上，絕對會與中央深度配合，一同推動台灣產業升級，讓高雄成為孕育創新科技的最佳搖籃。

這次論壇邀請政、商、學界菁英參與，並安排各大區塊鏈應用成功案例相關企業，專業分析介紹區塊鏈技術與各個行業的應用結合，現場吸引上百名產業菁英與電腦公會代表共襄盛舉，同享這場知識饗宴。

台北市電腦公會指出，被譽為第4代工業革命的區塊鏈技術近年蓬勃發展，在新創與科技圈掀起一陣狂潮，從初期的虛擬通貨、加密貨幣的投資一路走向產品溯源、醫療履歷等，將創新技術推升至更廣泛實際的應用。

葉匡時北市
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