恆春包機補助 交通部：樂見地方共同推國際觀光

恆春機場的存廢，行政院2017年3月曾給兩年試辦國際包機的緩衝期，如今已到期，不過兩年多來無國際包機起降。交通部表示，先前曾討論恆春機場可能要退場，但屏東縣政府認為對觀光有助益，一直希望留下恆春機場；現在要給誘因，促成航空公司願意來飛。

觀光局表示，包機補助經費是由觀光局預算支付，目的是推動恆春觀光，目前補助到年底，預計會再提增修延長，但是要待交通部核定，原則上可以延長一、兩年。

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觀光局國際組專員柯怡君說，提出包機獎勵補助方案，主要是因為各界覺得恆春機場已經投資這麼多，也有業者包裝過行程，希望可以藉此活化。

交通部表示，鼓勵國際包機、導流國際旅客至中南東部，是交通部推動觀光的既定立場，部長林佳龍日前除了推動東部機場地勤費減免優惠，也推動中南東部的國際包機降落費減免，盼鼓勵國際團客來台並直飛中南東部等觀光地區，對於地方政府共同努力合作推動國際觀光，交通部樂觀其成。

至於包機補助目前是否有業者開始申請。觀光局表示，現在有一些業者在詢問，但還沒有實際的申請案。因為恆春機場有技術問題要克服，像是民航業者考量恆春機場有季節性落山風的問題，會導致飛機無法運行。

民航局說，恆春機場目前作為無人機和民間飛行學校的訓練基地。一般民航機的部分，定期航線已經停航，觀光包機由縣府去爭取，有業者要飛，民航局會配合。

交通部常務次長祁文中說，恆春機場目前最大問題是沒有航空公司起降，交通部認為主因是地理位置關係，跑道跟起降條件受到落山風等天候影響，立榮先前有經營但沒辦法順利營運，人員都撤了。中央跟地方提出很多促進方案，希望再合作一段時間，給誘因促成航空公司願意來飛。