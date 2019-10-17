包機一架屏縣府給30萬 恆春機場還是等不到飛機

2019-10-17 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



屏東縣政府推動恆春機場包機計畫一直沒有進展，今年更編列900萬元預算，以一架次30萬元獎勵包機，但還是乏人問津，縣府交通旅遊處長黃國維表示，縣府該做的都做了，民間業者也對包機躍躍欲試，但是每一家航空公司最會都會問「跑道要不要改一下」？現在是跑道設施的問題，希望民航局能全面評估，全面改善。

恆春機場自2014年9月以後就再無飛機起降。圖／本報資料照 分享 facebook

恆春機場自2004年啟用後，因載客率逐年下滑，2014年9月就再無飛機起降，今年5月立榮航空公司更正式公告停飛台北─恆春航線，交通部原有意關閉機場另做轉型，不過屏東縣政府認為恆春機場就位於國際級的風景區，觀光潛力十足，因此一直力挽狂瀾，希望先以試辦包機力圖起死回生，縣長潘孟安甚至幾度痛批交通部「棄養」，就希望為恆春機場爭取機會。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過這項兩年的試辦包機計畫，至今年3月到期，始終沒有進展，縣府除了再向民航局申請延長兩年，今年更編列900萬元，以一架次30萬元獎勵包機，縣府交通旅遊處長黃國維表示，這項獎勵原計畫針對第一年包機的業者，以4至9月間，每周一班估算，明年是否繼續編列，會再評估。

但就算祭出高額獎勵金，飛機還是始終不來，黃國維坦承，縣府至少和3家旅行社簽過備忘錄，4小時以內可達的國際航線相關航空公司，總計6國40多家航空公司，縣府幾乎都拜訪過了，期間還有航空公司派總機師來台勘查恆春機場。

業者從觀光的角度都認為恆春半島是南台灣度假勝地，機場有吸引國際觀光客的條件，但就是機場跑道太短，基於起降安全，導致包機機型受到限制，之前有家菲律賓的航空公司原有適合機型，沒想到該機型後來也封存停產，縣府坦承「目前尚未找到適合的飛機」。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，如果只是要作秀，找飛機來飛一下，那很簡單，但縣府要的是長期的觀光效益，希望從計畫包機開始慢慢變成不定期航班，最後變成固定航線，這樣的規劃，跑道設施就非常重要，目前恆春機場跑道只有1700公尺長、30公尺寬，如果能夠拓寬至45公尺、2300公尺長，並改善側風問題，機場就大有可為。

屏東縣政府上周還和民航局開過會，當面反映過地方的需求及心聲，民航局也已啟動恆春機場的全面評估計畫，黃國維說，針對恆春機場包機計畫，縣府仍會繼續努力，但也希望民航局給恆春機場機會，直接進入中長期的改善計畫。