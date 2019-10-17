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恆春機場靠包機起死回生？ 觀光團體挺：先求有再求好

2019-10-17 11:14聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東恆春機場高鐵營運和天候影響起降等因素致載客率逐年下滑，2014年9月停飛後屢傳關場消息，行政院2017年核定讓縣府試辦國際商務包機，屏東縣民間觀光團體均表達支持立場；外界質疑國際包機運量有限、對觀光助益不大，屏東縣觀光協會總幹事強福生說，先求有再求好，恆春半島每年有400至500萬旅遊人次，是外國遊客的熱門度假地，絕對有市場。

恆春機場2014年9月停飛後屢傳關場消息，行政院2017年核定讓縣府試辦國際商務...
恆春機場2014年9月停飛後屢傳關場消息，行政院2017年核定讓縣府試辦國際商務包機，屏東縣民間觀光團體均表達支持立場；空盪盪的機場目前只剩包括站主任、消防隊員在內的10名編制人員。記者潘欣中／攝影
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行政院核定讓縣府試辦國際商務包機2年，今年3月到期前，因恆春機場屬的起降安全問題仍待民航局評估，迄無具體包機計畫，恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣觀光協會、民宿協會在內的多個民國團體，曾發表聯合聲明，呼籲交通部中長程規畫為中大運量亞太旅遊機場，近程則開放恆春至金門國內航線，吸納小三通遊客，絕不能關。

屏東縣觀光協會總幹事張福生說，2000年恆春機場啟航時，交通部以當時的旅遊人次投資5.4億元整建為小運量機場，未參酌國際航空業者呼籲，布局中大運量的亞太旅遊機場跑道與硬體，致只能用螺旋槳小飛機做國內運輸，但恆春半島秋冬有長達5個月的落山風期，影響小飛機起降，旅客運量自然不足，擴建為中大運量機場，大型噴射客機起降就不受影響。

他說，恆春機場3.5小時的飛航半徑，涵蓋亞太城市包含東京成田機場、韓國仁川機場、新加坡樟宜機場等，應把連年造訪恆春半島的數百萬旅遊人次納入評估基礎，以每年亞太旅遊數億旅次為經略雄心與圓心，善用恆春機場重返亞太舞台；以恆春半島和墾丁國家公園的優越條件，可發展生態旅遊、暖冬旅遊、療癒旅遊、溫泉養生旅遊及移居旅遊，市場絕對有。

恆春鎮長盧玉棟說，恆春半島是南台灣度假勝地，也是大陸、港澳和外國遊客來台度假的首選地，絕對有搭機的需求，既然建了就該好好活化和利用，跑道拉長就能帶進更多的遊客，政府應朝擴建努力，讓大型飛機可以起降。

籌辦活化恆春機場協會的恆春居民許耿睿也呼應張福生「先求有再求好」的概念，他說，當國際包機航班穩定後，再朝拉長跑道等設施升級邁進，且包機遊客消費力較強，可帶動在地商機；他曾和大韓航空公司洽談，對方表達高度意願。

恆春樟宜機場屏東縣機場高鐵觀光
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