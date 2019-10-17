小一入學時種樹 小六畢業前森活展交棒護樹理念

2019-10-17 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市文府國小在5年前小一新生入學時，舉辦「大手牽小手種下家庭樹」活動，種下了302棵桂花樹，每名小一新生都是小樹苗的主人。當年小一新生現在已成為六年級生，為將種樹護樹愛樹的理念傳遞下去，校方與慈心有機農業發展基金會舉辦「森活特展」，宣導種樹護地球，並透過5年來的成長觀察記錄《小樹苗事件簿》，傳遞愛護生命與環境的觀念給學弟妹。

文府國小校長李美金表示，校方為傳承種樹護樹理念、推廣環境和生命教育，學校規畫「綠留文府，愛傳大地」愛樹系列活動，包括「我和大樹有約」徵畫活動、10月16日「種下班級樹」與「森活特展」等活動。「森活特展」即日起展至10月25日，校方並安排各班預約參觀，用許願卡寫下心中對環境與生命的感受。

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「森活特展」第一部分由慈心有機農業發展基金會策展，包括「種樹的好處」、「海岸造林」、「種子的旅行」、「種子牆」、「如何種樹」、「森歷其境」犋 「發願區」，讓孩子從了解樹對整個環境生態的重要性開始，進而認識樹的生長，學會怎麼種樹，並透過眼、耳、鼻、舌、身的體驗，進一歩了解樹的特質及功用。最後讓孩子將參觀後的心得寫在許願卡，掛置於許願樹上分享。

第二部分是《文府種樹大事記》，以大樹年輪為意象，記錄文府這五年來在校園推動種樹的點點滴滴。「小樹苗事件簿」是現在六年級同學在他們小一、小二時照顧小樹苗的兩年紀錄，真實地記錄他們對小樹的呵護與期望。「我和大樹有約」則是全校同學的創作優選，想像在一棵樹下，曾經留下什麼難忘的回憶?或是走進森林裡，看到了什麼?學生對大樹的存在，充滿了無限的想像。