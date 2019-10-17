親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

代理市長首日 葉匡時臉書貼文批媒體罵名嘴

2019-10-17 04:36中央社 高雄17日電

高雄市長韓國瑜請假參選總統，由副市長葉匡時代理市長，首日代理職務後，葉匡時深夜於臉書貼文批評媒體也罵名嘴，表達他的不滿和憤怒。

民進黨高雄市議員黃文益批評葉匡時不思檢討反省，只會諉責別人，一副「高傲政客的嘴臉」，缺乏「代理市長」的格局，顯然「未做好接班、接軌的準備」，有失高度。

葉匡時16日起代理高雄市長，首日並無公開行程，媒體好奇代理市長的第一天如何掌舵拚市政，於是新聞局通知葉匡時受訪。

葉匡時自爆「現在大家懷疑我是否在家睡覺，其實今天是有公務行程，只是沒有公開」。他說，計劃中午訪視民進黨黨團總召韓賜村，下午訪石化工廠等。

後來新聞局臨時將葉匡時的行程都改列公開，傍晚又通知新增葉匡時出席聯誼餐會及晚上接受「高雄歷史哥」訪談直播。

忙了一天，葉匡時深夜貼文說，16日上午有4個會議，中午拜會民進黨團總召並與里長們餐敘等。

他說，原本行程未公開，因一早媒體詢問何以沒有行程，「他們不知道是國文太差還是邏輯不通」，為避免媒體誤會，於是把中午、下午及晚上的行程都公開，希望媒體能夠理解，沒有公開行程並不等於沒有公務行程。

貼文還說，「還有些名嘴及政客，居然可以不明就裡的說我一天睡覺沒事」，他們「為了黑韓來刷存在感，可以如此卑賤，真為他們悲哀」。

葉匡時民進黨高雄市
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

高市1年補助公車業者8.3億 議員促檢討路線、站點設置

2019-10-17 00:11

施工衝擊 台鐵、商圈聯手救商機

2019-10-16 23:54

紀念余光中 遺孀范我存：感謝台灣這塊土地

2019-10-16 23:44

高雄輕軌二期大順路工程 葉匡時：照原有方案蓋可能性極低

2019-10-16 21:24

陸客消失中的墾丁好冷清 民宿業心情鬱卒座談會大爆發

2019-10-16 19:44

本周末來屏東 看全世界最大、最有屏東味的設計超市

2019-10-16 19:37

懷念茱萸的孩子！余光中遺孀范我存：感謝台灣這塊土地

2019-10-16 17:39

「後半輩子有你真好」九旬夫妻穿婚紗走秀慶祝結婚70年

2019-10-16 16:31

代理高雄市長 葉匡時：關心石化與金屬產業升級轉型

2019-10-16 15:46

廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29

葉匡時代理高市長職務首日 到林園訪民進黨團總召

2019-10-16 15:26

辦寶可夢何時兌現？高市府不敢承諾 陳致中批只會說大話

2019-10-16 15:19

代理高雄市長首日無公開行程 葉匡時：被懷疑在家睡覺

2019-10-16 13:14

鳳山警分局今動土 李四川幽默協商盼提早完工

2019-10-16 12:40

國慶升旗主持人喊凍蒜 高市觀光局代局長：覺得不滿意

2019-10-16 12:34

代理高雄市長 葉匡時：螺絲不會鬆

2019-10-16 11:37

韓請假代理市長葉匡時沒行程？ 李四川：他在市府開會

2019-10-16 11:36

貨出去、人進來 觀光工廠好吃又好玩

2019-10-16 09:54

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

接副市長任務 黃珊珊：讓「柯黑」王世堅的梗變少

2019-10-16 11:41

陸客消失中的墾丁好冷清 民宿業心情鬱卒座談會大爆發

2019-10-16 19:44

作繭自縛？柯文哲「大巨蛋」政策急轉彎的幕後原因

2019-10-16 08:57

南寮旅服中心將變身親子樂園 增設18公尺長滑梯

2019-10-16 15:12

雙北人不買基隆房子網掀戰 林右昌：基隆其實已改變

2019-10-16 14:33

汐民線爭議 侯友宜：雙北市政一起走

2019-10-16 10:14

林佳龍田尾視察遭嗆亂砍樹 女鄉民：夏天熱到靠北

2019-10-16 14:57

跟進停車收費是烏龍？好市多汐止店：廠商私張貼公告

2019-10-16 19:55

開罰釘死所長？基隆查違法養雞場爆關說疑雲 議員否認

2019-10-16 16:41

新北提早為清潔隊員賀節 各區隊利用回收物裝扮

2019-10-16 14:08

林佳龍宣布員林百果山風華再現計畫 里長：每次都落空

2019-10-16 14:28

高雄輕軌二期大順路工程 葉匡時：照原有方案蓋可能性極低

2019-10-16 21:24

廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29

新北試辦行動鄰長見成效 明年將推廣到全市

2019-10-16 10:36

桃園國際風箏節近千造型風箏 首創空中劇場、特技劇碼

2019-10-16 07:36

基隆打卡熱點阿根納造船廠變馬桶墳場 遊客傻眼

2019-10-16 17:24

代理高雄市長首日無公開行程 葉匡時：被懷疑在家睡覺

2019-10-16 13:14

超熱烈！撿菸蒂送衛生紙 台南市民3周撿了132萬根

2019-10-16 20:31

抗議大巨蛋案 台聯：若發建照要罷免柯文哲

2019-10-16 16:20

葉匡時代理高市長職務首日 到林園訪民進黨團總召

2019-10-16 15:26

別跟荷包過不去 新北在這設900支監視器抓違規車

2019-10-16 13:22

送你轎車鑽戒金媽祖…全台馬拉松 這縣市最好康

2019-10-16 11:00

國慶升旗主持人喊凍蒜 高市觀光局代局長：覺得不滿意

2019-10-16 12:34

桃園藝文展演中心被噴漆「蔡英文共匪」 民代籲理性

2019-10-16 17:23

南門中繼市場17日試營運 給發財金吃入厝湯圓

2019-10-16 13:03

扶養率41.79%超過全台平均 雲林高齡少子化考驗嚴峻

2019-10-16 13:51

影／林佳龍到台中機場提10年整體計畫 總經費756億元

2019-10-16 16:31

鳳山警分局今動土 李四川幽默協商盼提早完工

2019-10-16 12:40

影／歷史遺骨認定非私有 莫那魯道難回部落伴親友

2019-10-16 17:18

代理高雄市長 葉匡時：關心石化與金屬產業升級轉型

2019-10-16 15:46

不忍家鄉成極限老人村 八年級生回鄉打拚翻轉偏鄉

2019-10-16 11:38

韓請假代理市長葉匡時沒行程？ 李四川：他在市府開會

2019-10-16 11:36

藝術進區挺進台南佳里北門 薪傳歌仔戲搬演精典好戲

2019-10-16 15:11

注意！高美濕地木棧道21日起部分封閉 擅闖最高罰25萬

2019-10-16 14:34

大巨蛋爭議 議員簡舒培痛批：北市府猶如強姦都審委員

2019-10-16 09:28

柯文哲主導大巨蛋都審？ 林洲民：我的感覺跟大家一樣

2019-10-16 11:11

太平山山毛櫸轉黃了！19日起交通管制

2019-10-16 12:32

台中太陽餅文化節19日舉辦 糕餅限量特惠「買一送一」

2019-10-16 14:27

桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前

2019-10-16 22:28

大巨蛋逃難反應時間參數30秒？ 吳崢：遠雄說謊了

2019-10-16 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top