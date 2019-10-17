代理市長首日 葉匡時臉書貼文批媒體罵名嘴

2019-10-17 04:36 中央社 高雄17日電



高雄市長韓國瑜請假參選總統，由副市長葉匡時代理市長，首日代理職務後，葉匡時深夜於臉書貼文批評媒體也罵名嘴，表達他的不滿和憤怒。

民進黨高雄市議員黃文益批評葉匡時不思檢討反省，只會諉責別人，一副「高傲政客的嘴臉」，缺乏「代理市長」的格局，顯然「未做好接班、接軌的準備」，有失高度。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

葉匡時16日起代理高雄市長，首日並無公開行程，媒體好奇代理市長的第一天如何掌舵拚市政，於是新聞局通知葉匡時受訪。

葉匡時自爆「現在大家懷疑我是否在家睡覺，其實今天是有公務行程，只是沒有公開」。他說，計劃中午訪視民進黨黨團總召韓賜村，下午訪石化工廠等。

後來新聞局臨時將葉匡時的行程都改列公開，傍晚又通知新增葉匡時出席聯誼餐會及晚上接受「高雄歷史哥」訪談直播。

忙了一天，葉匡時深夜貼文說，16日上午有4個會議，中午拜會民進黨團總召並與里長們餐敘等。

他說，原本行程未公開，因一早媒體詢問何以沒有行程，「他們不知道是國文太差還是邏輯不通」，為避免媒體誤會，於是把中午、下午及晚上的行程都公開，希望媒體能夠理解，沒有公開行程並不等於沒有公務行程。

貼文還說，「還有些名嘴及政客，居然可以不明就裡的說我一天睡覺沒事」，他們「為了黑韓來刷存在感，可以如此卑賤，真為他們悲哀」。