高雄輕軌二期大順路工程 葉匡時：照原有方案蓋可能性極低
高雄市代理市長葉匡時、新聞局長王淺秋，今晚8點接受「高雄歷史哥」直播訪談，談到輕軌二期、爭議性較高的大順路段，葉匡時透露說，大順路要照原有方案蓋輕軌可能性極低，可能要用其他替代方案，預計年底前會做出最後決策。
「高雄歷史哥」預告，接下來將一周一場邀市府官員來講市政。今天邀請葉匡時、王淺秋談市政。由於鐵路地下化第二工程，快進行到中博橋拆除部分，但該路段車流量大，讓不少市民擔憂。
葉匡時說，原本中山、博愛高架橋要跟著鐵路一起地下化，結果前高市府不知什麼浪漫想法，認為缺乏車流，車站附近很多商家沒辦法有生意，所以要強迫車子繞著車站走，變出站東路、站西路的新便道，結果原來預留路軌沒辦法使用，也造成交通障礙。
談到爭議性高的輕軌二期大順、美術館路段工程，葉匡時說，這跟中博地下道的情況有點類似，前市府文青主導的思維，把輕軌想得很浪漫，認為港邊有輕軌，兩邊行人、商家，像國外一樣浪漫，但是先有輕軌才有人住，還是先住滿人再蓋輕軌？兩者不一樣。
葉匡時說，前市府就是要民眾不要開車，就要坐輕軌，現在臨港線沒問題，爭議性高的美術館、大順路如何處理，原則上年底前會做出決策。
葉匡時透露，現在已辦完公聽會、獲取民眾意見，現在再經專家最後確認就能定案。「目前只能說大順路要原來方案蓋輕軌可能性極低，要用其他替代方案，包括路線要調整等」，大順路要走地下、高架也都有困難，不太可能。
葉匡時也再批高鐵南延缺乏專業評估，也缺乏經濟效益，政治暴力凌駕專業制度，令人痛心。對於愛情摩天輪的選址，葉匡時說，中都磚窯廠也是潛在可能地點，這些地點都會讓廠商選，另中都磚窯廠也有外商來談，可能作商城開發，未來會變很大商圈，港邊也有三塊地，鄰近愛河，也是潛在地點。
高雄市長韓國瑜宣布請假投入總統大選時，高唱「我現在要出征」，王淺秋透露，其實這是韓國瑜在走路當中突然決定的，並非事先規畫好。
葉匡時說，他代理市長可能因此壓力大一些、忙碌一些，但基本上他在中央部會做過事、有行政經驗，這些不是太大問題，且3位副市長有很好工作默契、分工也明確。代理期間，重要事情還是要跟市長討論，不跟市長討論的事情，也要秉持市長的施政承諾，如清淤、路平、弱勢照顧、農漁產品外銷等一樣積極執行，沒有太大落差。王淺秋也透露，如果有重要市政活動，韓國瑜也可能回來參加。
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