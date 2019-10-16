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全運會授旗 縣長楊鎮浯：拚出金門精神

2019-10-16 20:08聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

108年全國運動會即將於10月19日至24日在桃園舉辦，金門縣也將組隊跨海參賽，今年預計參加田徑、競技體操、籃球、羽球、桌球、網球、舉重、跆拳道、傳統龍舟等9項賽事，共有114位選手、教練、職員參加。金門縣長楊鎮浯今天下午特別主持授旗典禮，期許選手們此行都能有超水準的表現，為金門爭光！

2年1度的全國重要競賽108年全國運動會即將展開，縣府於今天下午4時30分特別舉行授旗儀式，包括縣長楊鎮浯、教育處長羅德水、金門縣體育會理事長唐麗輝等人都特別出席勉勵參賽的選手。

楊鎮浯表示，上屆106年全運會，金門共拿下3金2銀5銅的好成績，在22個縣市中排名第17名，其中又以體操跟田徑為本縣的奪牌大熱門，在本次賽事中，體操賴金、黃子星、黃慧玫；田徑何盡平、卓寯凱、陳彥維經教練團評估都很有機會為金門拿下金牌，希望能利用最後的時間好好調整，在全國的舞台上為金門發聲，為縣爭光。

縣府表示，金門縣長期對競技運動都大力支持，每一年府內都花了相當多的資源投注在運動員的培訓及獎勵上，光今年第一波的體育績優獎金就發了超過500萬台幣，而在全運會獎勵上，第一名30萬、第二名15萬、第三名10萬，如果連霸獎金還有另外的加成，比如何盡平在馬拉松項目上已完成三連霸，如果今年順利完成四連霸，獎金增加3分之二，等於一面金牌有高達50萬的獎金。

不只如此，金門縣還有另外一個更優渥的獎勵條款是全國之最，凡於全運會取得第一名的選手可申請運動營養金的申請，第一名是每個月5萬，可以連續領2年，相當於120萬的運動營養金，這筆錢足夠讓選手能夠專心一志、心無旁騖的訓練，延續傑出運動員生涯。

108年全運會金門縣也將組隊跨海參賽，金門縣長楊鎮浯（前右）今天下午特別主持授旗...
108年全運會金門縣也將組隊跨海參賽，金門縣長楊鎮浯（前右）今天下午特別主持授旗典禮，期許選手們此行都能有超水準的表現，為金門爭光！記者蔡家蓁／攝影
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金門楊鎮浯體育
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