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金門綠能生態園區落成 可灌溉100公頃高粱田

2019-10-16 19:47中央社 金門縣16日電

在台北市瑠公農田水利會規劃設計下，金門首座結合綠能、灌溉、儲水及生態的綠能生態教育園區今天正式啟用，最大可供100公頃的高粱田灌溉，並在旱季發揮緊急供水功能。

金門綠能生態教育園區位在金門縣金沙鎮青嶼山西水庫附近，縣府建設處表示，園區是由瑠公農田水利會出資、設計、發包施作，將舊有的再生水滯滲過濾池，重新整理，不僅將儲水量增加至1萬立方公尺，並在近期旱季發揮緊急供水功能；水利會評估若合理灌溉分配，最大可供100公頃的高粱田使用。

金門縣長楊鎮浯表示，瑠公農田水利會長林濟民對金門的農田水利改革居功厥偉，自民國97年起對金門地區相關補助計畫共28件，總投入金額達新台幣1億765.5萬元，在與農委會、縣府及縣農會合作下，金門許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔甚至是農業灌排工程都有瑠公農田水利會協助的項目。

為表彰林濟民貢獻，楊鎮浯在啟用典禮上特別頒贈他榮譽縣民殊榮，希望他和瑠公農田水利會能給予金門更多協助與支持。

林濟民表示，水資源不足長期以來是金門農業的最大問題，建議以增加農業灌溉用水為主，「一滴水至少使用兩次」的核心理念為輔，透過放流水回收再利用與水環境營造，將水儲存到農塘供給農民灌溉使用，並搭配大型噴灌設施，灌溉高梁與小麥，建立再生水灌溉示範區。

瑠公水利會表示，金門綠能生態教育園區在規劃設計階段，就把友善環境及生態保育的概念導入，以原生植物做為景觀設計，搭配挺水及沉水植物栽植，發揮水質過濾與淨化的功能，農塘並有動物使用爬坡，希望可以提供未來附近出沒的歐亞水獺與金龜更友善棲息環境，預料將成為金門打卡新亮點。

金門農田水利會
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