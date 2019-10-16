陸客消失中的墾丁好冷清 民宿業心情鬱卒座談會大爆發

2019-10-16 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



屏東墾丁觀光旅遊業去年紛紛創下近10多年來年營業額新低後， 今年上半年好不容易出現回溫，卻遇到大陸暫停陸客來台自由行，雖有國旅秋冬獎勵補助，但業者認為難補回陸客缺口；有民宿業者今天在韓國瑜的觀光座談會上大聲疾呼「還我們陸客」，反映部分旅宿者在面對陸客消失中的觀光寒冬，只能自立自強、靜觀政局變化的鬱卒心情和無力感。

墾丁國家公園在2014年創下最高紀錄的837萬遊客人次後，開始逐年下跌，前年降到幾乎腰斬的437萬，去年354萬，甚至比政府開放陸客來台旅遊時近400萬人次還低，但到今年到9月已累積逾300萬人次，出現觸底反彈訊號，卻遇到大陸暫停陸客來台自由行；有旅宿業者形容，現在還只是傷到到皮肉，等到歸零就傷到骨了。

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墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，全盛時期墾丁每天有逾2千名陸客，即使近幾年國旅市場衰退，仍讓墾丁淡季不淡，今年雙10連假陸客數掉到過去的6%，下月可能只剩2%，雖有國旅秋冬補助，但不適用國人習慣出遊的周6，消失的陸客缺口實在大，不僅旅宿業補不回來，連帶相關的夜市攤商、餐飲、水上活動、電動車出租業全都持續受影響；最無奈的是，眼看觀光寒冬將至，業者除了降價促銷、把環境顧好，別無他法，心情怎不鬱悶。