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瑠公水利會金門送愛 離島首座綠能生態教育園區啟用

2019-10-16 18:17聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門首座多功能的綠能生態教育園區風景宜人，縣府表示，該處可能成為歐亞水獺與金龜友...
金門首座多功能的綠能生態教育園區風景宜人，縣府表示，該處可能成為歐亞水獺與金龜友善的棲息環境，金門又一代表性的打卡亮點。記者蔡家蓁／攝影
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金門長期水資源處於匱乏與不穩定，農民經常為持續性的灌溉水源所苦，台北市瑠公農田水利會協助金門建造第一座結合綠能、滯滲、灌溉、儲水及生態金門綠能生態教育園區，今日正式啟用，水利會以再生水循環再利用，相當符合環保概念，評估若進行合理的灌溉分配，最大可供100公頃的高粱田使用，造福地區農友。

這座風景宜人綠能生態教育園區由台北市瑠公農田水利會出資、設計、發包與施作，在規劃設計階段，就把友善環境及生態保育的概念導入，以原生植物做為景觀設計，搭配挺水及沉水植物栽植，發揮水質過濾與淨化的功能，農塘並有動物使用爬坡，希望可以提供未來附近常出沒的歐亞水獺與金龜更友善的棲息環境，相信未來將成為金門代表性的打卡亮點。

金門縣長楊鎮浯在會中也肯定瑠公農田水利會會長林濟民長期對金門的農田水利改革居功厥偉，自民國97年至108年對於金門地區相關補助計畫共28件，總投入金額達計新台幣1億765.5萬元，在與農委會、縣府及縣農會的合作下，地區許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔甚至是農業灌排工程都有瑠公農田水利會協助的身影，尤其縣府在完成大陸引水的任務後，更協助對水資源的利用管理重新盤整，進而產出結合前瞻計畫與縣有資源，創造防洪、農業灌溉、生態保育等多元價值的治水計畫，為表彰林會長的深遠貢獻，特頒發給他榮譽縣民的殊榮。

林濟民表示，水資源長期以來是金門農業的最大問題，影響當地農業發展，農業用水僅能依賴周邊農塘與溝渠抽水灌溉，形成農田為看天施灌。他認為，若要改善農業生產環境，應以增加農業灌溉用水為主，以「一滴水至少使用兩次」的核心理念為輔，透過放流水回收再利用與水環境營造，將水儲存至農塘供給農民灌溉使用，並搭配大型噴灌設施，灌溉高梁與小麥，建立再生水灌溉示範區。

金門縣農會理事長蔡水游強調，此次灌溉示範區，代表著農田水利的基礎建設、灌溉水資源的有效利用及現代化灌溉經營管理等議題已受到各界重視，尤其旱作物的灌溉調查研究及節水灌溉方法的應用，將扮演關鍵性的角色。期望農田水利事業產、官、學各界，秉持通力合作的精神，共同努力再創金門農田水利灌溉事業輝煌的一頁。

金門縣長楊鎮浯（左）肯定瑠公農田水利會會長林濟民（右）長期對金門的農田水利改革居...
金門縣長楊鎮浯（左）肯定瑠公農田水利會會長林濟民（右）長期對金門的農田水利改革居功厥偉，特頒發他榮譽縣民的殊榮。記者蔡家蓁／攝影
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金門第一座結合綠能、滯滲、灌溉、儲水及生態金門綠能生態教育園區，今日正式啟用，由...
金門第一座結合綠能、滯滲、灌溉、儲水及生態金門綠能生態教育園區，今日正式啟用，由金門縣長楊鎮浯（左四）與瑠公農田水利會會長林濟民（右六）等人共同舉行揭幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
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金門首座多功能的綠能生態教育園區今天啟用，入口處還有「飲水思源」的裝置藝術。記者...
金門首座多功能的綠能生態教育園區今天啟用，入口處還有「飲水思源」的裝置藝術。記者蔡家蓁／攝影
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金門農田水利會水資源
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