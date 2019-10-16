瑠公水利會金門送愛 離島首座綠能生態教育園區啟用

2019-10-16 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門首座多功能的綠能生態教育園區風景宜人，縣府表示，該處可能成為歐亞水獺與金龜友善的棲息環境，金門又一代表性的打卡亮點。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門長期水資源處於匱乏與不穩定，農民經常為持續性的灌溉水源所苦，台北市瑠公農田水利會協助金門建造第一座結合綠能、滯滲、灌溉、儲水及生態金門綠能生態教育園區，今日正式啟用，水利會以再生水循環再利用，相當符合環保概念，評估若進行合理的灌溉分配，最大可供100公頃的高粱田使用，造福地區農友。

這座風景宜人綠能生態教育園區由台北市瑠公農田水利會出資、設計、發包與施作，在規劃設計階段，就把友善環境及生態保育的概念導入，以原生植物做為景觀設計，搭配挺水及沉水植物栽植，發揮水質過濾與淨化的功能，農塘並有動物使用爬坡，希望可以提供未來附近常出沒的歐亞水獺與金龜更友善的棲息環境，相信未來將成為金門代表性的打卡亮點。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金門縣長楊鎮浯在會中也肯定瑠公農田水利會會長林濟民長期對金門的農田水利改革居功厥偉，自民國97年至108年對於金門地區相關補助計畫共28件，總投入金額達計新台幣1億765.5萬元，在與農委會、縣府及縣農會的合作下，地區許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔甚至是農業灌排工程都有瑠公農田水利會協助的身影，尤其縣府在完成大陸引水的任務後，更協助對水資源的利用管理重新盤整，進而產出結合前瞻計畫與縣有資源，創造防洪、農業灌溉、生態保育等多元價值的治水計畫，為表彰林會長的深遠貢獻，特頒發給他榮譽縣民的殊榮。

林濟民表示，水資源長期以來是金門農業的最大問題，影響當地農業發展，農業用水僅能依賴周邊農塘與溝渠抽水灌溉，形成農田為看天施灌。他認為，若要改善農業生產環境，應以增加農業灌溉用水為主，以「一滴水至少使用兩次」的核心理念為輔，透過放流水回收再利用與水環境營造，將水儲存至農塘供給農民灌溉使用，並搭配大型噴灌設施，灌溉高梁與小麥，建立再生水灌溉示範區。