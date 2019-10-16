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教會長老與加拿大籍牧師 共推蓖麻及木薯

2019-10-16 18:04聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

教會長老劉道訓利用閒暇之餘，在潮州種植蓖麻及木薯，更作為蓖麻蠶的食物來源，有次無意間和加拿大籍牧師聶大衛認識，而聶牧師也在原住民部落協助推動地方產業，讓木薯成為地方特產。於是兩人一拍即合，也讓木薯的使用率更高。

今年64歲的劉道訓是教會長老，目前也是潮州樂齡學習中心的講師，更是從事藝術工作者，舉凡皮影戲、漂流木的木材創造、童玩設計，他都在行。2年前在潮州買了1公頃大的土地，準備申請休閒農場。

這過程中，碰到朋友養蓖麻蠶，更利用所生產的蠶絲製成蠶絲被，覺得有趣而深感興趣，開始將部份土地種蓖麻及木薯，其中，葉子就供應蓖麻蠶作為主要食物。而劉道訓在教會碰到聶大衛牧師，知道他在原住民部落協助產業發展，而木薯是當地的重要食材，兩人展開合作。

劉說，聶大衛幾年前就開始輔導農民種木薯，而木薯又稱樹薯，原產巴西，與馬鈴薯、甘藷併稱世界三大薯類作物，主要食用根莖部，含豐富的澱粉質，可製成木薯粉，是原住民主要食材之一。

兩位神職人員的合作，木薯的葉讓蓖麻蠶食用，而塊莖則供人食用，原住民部落選擇種植也是經濟來源收入的一種。

教會長老劉道訓利用閒暇之餘，在潮州種植蓖麻及木薯。記者江國豪／攝影
教會長老劉道訓利用閒暇之餘，在潮州種植蓖麻及木薯。記者江國豪／攝影
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原住民農民
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