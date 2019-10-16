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懷念茱萸的孩子！余光中遺孀范我存：感謝台灣這塊土地

2019-10-16 17:39聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市文化局向在高雄耕耘數十年的文學大師余光中致敬，從10月18日至27日舉辦「茱萸的孩子-余光中紀念系列活動」，舉辦多場詩人對談、音樂會、書作影像展等，美食作家江舟航還以余詩「西子灣的黃昏」，創作文學糕點。遺孀范我存回憶余光中，兩人相識71年，歷經兩次戰亂，非常感謝台灣這塊土地，在此可以平平安安生活這麼多年。

范我存表示，余先生因為機緣來到高雄，一到高雄就再也不想回台北了，因為台北太緊張了，永遠在趕來趕去；在高雄則覺得心裡平穩，且在西子灣可以看到一片廣大的海。「余的前半生跟山有緣，後半生跟海有緣。」對教書懷抱熱誠，即使面對外界邀約，只要逢星期三上課日，詩人總是回絕。女兒在旁跟父親說，偶爾放次假，學生會很高興的，你每次都不放假，學生可一點兒希望都沒有啦！

范我存說，余先生的性格在外勇往直前，至於在家庭生活中，是個什麼也搞不清楚的人，從換燈泡、修東西都是家人安排。在文友們聚會時，也會輕鬆說笑，但嚴肅時很嚴肅，作家鍾玲當研究生時，曾形容看到余老師都會發抖。等到鍾玲也到中山大學教書時，才真正覺得余老師望之嚴肅，其實內心溫暖。

高雄文學館及聯合文學基金會協辦「茱萸的孩子―余光中紀念系列活動」，九歌出版社總編輯陳素芳、將軍詩人汪啟疆、第一位台灣百萬小說獎得主凌煙等人，也出席了今天的記者會。文化局長林思伶表示，自己從以前就很喜歡新詩，此次活動將詩、音樂和攝影等多元跨界結合，來紀念余光中老師對高雄文學的貢獻。並於10月21日舉辦「高雄交響詩─光中餘韻‧感恩之夜」音樂會，邀請高雄藝文活動人士及團體參與，欣賞高雄所孕育出來的詩與歌。

甜點詮釋文學經典」是系列活動的小亮點，邀請喜好寫作及閱讀的青年主廚江舟航，以余光中老師的經典詩作「西子灣的黃昏」為創造靈感，結合「文學」與「地景」，創作屬於余老的專屬甜點。江舟航說，余老師有些詩作皆與高雄有深厚的連結，他在此款文學甜點的設計上便融入了高雄各地的特產，也呈現出秋天的意象。在甜點的上方以焦糖呈現深邃的夜空，並以特殊技法描繪出星光、落日的景緻，結合象徵西子灣海洋的「海鹽」，以及象徵白堤的鮮奶油；內餡則是運用甲仙的芋頭和六龜的山茶，結合在地的食材，也譬喻余老熱愛這片土地的景物。今天在記者會上試吃，獲得一致好評！為了讓讀者以味覺體會文學，余光中文學甜點「西子灣的黃昏」10月25日至27在文學館限量販售。

「茱萸的孩子―余光中紀念系列活動」免費參加，相關資訊可上官網https://www.facebook.com/events/490867754829328/。

高雄市文化局向在高雄耕耘數十年的文學大師余光中致敬，從10月18日至27日舉辦「...
高雄市文化局向在高雄耕耘數十年的文學大師余光中致敬，從10月18日至27日舉辦「茱萸的孩子-余光中紀念系列活動」。記者徐如宜／攝影
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高雄市文化局長林思伶（右）代表向余光中遺孀范我存（左）獻花。記者徐如宜／攝影
高雄市文化局長林思伶（右）代表向余光中遺孀范我存（左）獻花。記者徐如宜／攝影
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余光中遺孀范我存回憶，兩人相識71年，歷經兩次戰亂，非常感謝台灣這塊土地，在此可...
余光中遺孀范我存回憶，兩人相識71年，歷經兩次戰亂，非常感謝台灣這塊土地，在此可以平平安安生活這麼多年。記者徐如宜／攝影
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余光中遺孀范我存（中）與將軍詩人汪啟疆（右）、第一位台灣百萬小說獎得主凌煙（左）...
余光中遺孀范我存（中）與將軍詩人汪啟疆（右）、第一位台灣百萬小說獎得主凌煙（左）。記者徐如宜／攝影
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喜好寫作及閱讀的青年主廚江舟航，以余光中經典詩作「西子灣的黃昏」為創造靈感，結合...
喜好寫作及閱讀的青年主廚江舟航，以余光中經典詩作「西子灣的黃昏」為創造靈感，結合「文學」與「地景」，創作屬於余老師的專屬甜點。記者徐如宜／攝影
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高雄市文化局向在高雄耕耘數十年的文學大師致敬，舉辦「茱萸的孩子-余光中紀念系列活...
高雄市文化局向在高雄耕耘數十年的文學大師致敬，舉辦「茱萸的孩子-余光中紀念系列活動」。記者徐如宜／攝影
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「甜點詮釋文學經典」是系列活動的小亮點，青年主廚江舟航（左一），以余光中經典詩作...
「甜點詮釋文學經典」是系列活動的小亮點，青年主廚江舟航（左一），以余光中經典詩作「西子灣的黃昏」為創造靈感，創作屬於余老的專屬甜點，品嘗者都說讚。記者徐如宜／攝影
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余光中甜點詩人
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