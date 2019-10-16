高雄市人口數持續下滑 綠議員批政策失靈

2019-10-16 17:32 中央社 高雄16日電



高雄市長韓國瑜去年選舉提出在10年內高雄達到500萬人口，當時被對手質疑「青菜講講ㄟ」。實際統計9個月來，高雄市人口反減少334人，民進黨議員指驗證市府產業及人口政策都失靈。

韓國瑜在去年選舉時提出施政願景，盼10年內高雄能達到500萬人口，當時對手民進黨市長候選人陳其邁指韓國瑜隨便說說，沒有具體策略。

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韓國瑜主政9個多月，網友在臉書FB粉專中貼文並批評「韓國瑜放韓假長征 高雄總人口持續下滑中」，資料顯示，韓國瑜就任後，108年1月人口較107年12月增加74人，3月至6月持續減少，7月至8月微幅上升，9月急速下滑。

今年9月人口數277萬3199人比較去年12月底277萬3533人，總計9個月來減少334人。

市府民政局戶政科比對相關數據指出，今年1至9月，高雄市自然增加（出生與死亡人數之差）負2045人，社會增加（移入與移出人數之差）正1711人。

市府新聞局回應，1至9月累計社會增加數1711人，呈現正成長，顯示市府招商引資、青年宜居等政策有成效，吸引人口移入，但因高齡化、少子化影響，自然增加人口呈現負數而導致總人口減少，這是全國各縣市須面對的共同課題。

市府經濟發展局指出，今年1到8月，民間投資金額有新台幣1840億元，新增就業機會預計超過1.5萬個。

民進黨高雄市議員黃文益批評市府只會說大話，從高雄市人口下滑顯示，市府拚經濟淪為口號、人口育嬰政策失靈、北漂人口沒有回流，韓國瑜誇稱要讓高雄人口突破500萬人只是幻想。