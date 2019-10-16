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降低高雄鐵路地下化施工衝擊 台鐵將與商圈合辦活動促商機

2019-10-16 16:32聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄鐵路地下化第一階段工程完工後，仍有後續第二階段工程，仍持續影響周邊商圈發展，也導致停車不便。立委李昆澤今邀中央、地方主管機關及里長、商圈代表研商，決定在車站周邊增加停車空間，台鐵也將與商圈合辦活動，增加商機。

李昆澤今下午召開「台鐵高雄車周邊停車空間及商圈發展研商會」，邀鐵道局、台鐵局及市府相關單位、議員、里長和商圈代表，針對商圈發展及停車空間討論研商。

對於當地商圈希望在鐵路地下化第二階段施工期，能增加更多停車空間，鐵道局表示，除現在中博高架橋下有99格汽車位、25格機車位，工區也將再挪出空間，如車站後站的計程車和汽車臨停區中間的迴轉區域，也將規劃約30格停車位。

鐵道局表示，此外，還有在後驛商圈附近也會找出空地，約可提供24到27格停車位。不過這些地有的是私人的、有的市府的，要配合市府重劃完後才能使用。

李昆澤說，車站周邊商圈也因鐵路地下化施工多年，而受到嚴重衝擊，要求台鐵應與周邊商圈聯合舉辦相關行銷活動，除促進商圈繁榮，也有助增加台鐵運量。

李昆澤建議可開放高雄願景館（舊火車站）前的廣場空地，供商圈舉辦活動；另有商圈代表希望台鐵方面能降低場地租金。台鐵方面則允諾，會採用「合辦」方式，與商圈一起舉辦活動，降低租金，預計11月底前，會合辦促銷活動。

立委李昆澤（中）今召開「台鐵高雄車周邊停車空間及商圈發展研商會」，邀鐵道局、台鐵...
立委李昆澤（中）今召開「台鐵高雄車周邊停車空間及商圈發展研商會」，邀鐵道局、台鐵局及市府相關單位、議員、里長和商圈代表，針對商圈發展及停車空間討論研商。記者蔡孟妤／攝影
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台鐵李昆澤鐵路地下化
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