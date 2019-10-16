「後半輩子有你真好」九旬夫妻穿婚紗走秀慶祝結婚70年

2019-10-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



結婚逾70年的九旬夫妻張鈍（左）、張嚴來春（右）身著白紗上台，張鈍說「老婆今天很美、覺得很高興！」愛妻之情溢於言表。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 「後半輩子有你真好！」高雄市105對銀髮夫妻今在漢來巨蛋宴會廳盛裝出席重陽節慶祝活動，在兒孫陪伴下牽手走過紅毯，重溫新婚時的甜蜜。高齡90歲的張鈍陪著太太張嚴來春身著白紗上台走秀，兩人結婚已長達70年，張鈍說「老婆今天很美、覺得很高興！」愛妻之情溢於言表。

該場由高雄市社會局舉辦的「2019愛你恆久-銀髮婚頌禮讚」，一開場就由6對結婚40年以上、年紀64歲到90歲的銀髮佳偶穿婚紗現身走秀，其中白金婚（婚齡70年以上）有2對、金鋼鑽婚（婚齡60年以上）有31對、金婚（婚齡50年以上）有68對。

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高雄市副市長陳雄文致詞表示，高市65歲以上長輩高達43萬人，占全市15.55%人口，每個人都會老，除了身體健康、活得久外，也要有個甜蜜的家庭才能活得好，與另一半「執子之手，與子偕老」最令人期待；長輩們婚姻「長長久久」相當不易，不但保有老年生活品質，也讓年輕人了解「相互體諒」的重要課題。

結婚長達70年的張鈍和張嚴來春，張鈍說，兩人很少互罵，也沒說過要離婚，大家就是互相照顧，問他有沒有話謝謝另一半？張鈍幽默說「平常感情不好，老了沒話說了啦！」不過媳婦表示，公公結婚滿50周年時，就曾帶婆婆參加拍婚紗活動，這次他從里長得知有婚紗走秀，再度主動報名參加，慶祝結婚70周年。