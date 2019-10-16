代理高雄市長 葉匡時：關心石化與金屬產業升級轉型
2019-10-16 15:46
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜請假投入總統大選中，今天下午代理市長葉匡時到林園區參訪3石化廠區，葉在接受媒體採訪時除再次談起，大林蒲遷村後將建設為循環經濟園區，高雄最重要是石化與金屬產業，應關心這2產業升級轉型。
高雄市代理市長葉匡時今下午2點起，連續參訪3石化廠區，首站就選定李長榮化工。葉於廠方簡報完接受媒體採訪，被問及為何第一個地點就選定李長榮，他說，這幾天剛好在高雄有「循環經濟」論壇，李長榮在循環經濟方面做出非常多努力，成果斐然，另外，李長榮化工也是台灣石化產業中，相當重要的公司。
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葉也說，高雄最重要的屬石化與金屬產業，要關心這2種產業的發展，如何去升級轉型，另外大林蒲遷村後，將變成循環經濟園區，對於該產業發展情況，市府也要有相當瞭解。對於政府做得不夠的，能在加把勁，讓產業、社區及政府能創造三贏環境。
至於再次被問及市長韓國瑜請假期間，市政還能延續？葉說，3位副市長各有業務督導，且都行政經驗豐富，一切如常在進行，他要請大家放心。韓也曾在市政會議特別交代要螺絲鎖緊，不可鬆懈，團隊會繼續秉持韓的理念，將市政做好。
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