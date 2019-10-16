廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



一輛載運回收廢食用油的金城鎮公所回收車在今天上午10點15分行經桃園路與瓊義路口時，因車輛後尾門栓故障，以致1桶廢食用油掉落，500公斤的廢食用油當場傾洩滿地，由於事發地點是金門的主要聯絡道路之一，金城鎮公所清潔隊員一發現馬上報警，請警方等相關單位到場協助交管，並回報公所派員清理，總算在中午接近1點時，才把現場的殘局收拾乾淨。

金城鎮公所表示，今天上午載運回收廢食用油的車輛行經桃園路與瓊義路路口(開瑄國小附近)，因後尾門門栓故障，致掉落一桶廢食用油，造成路面油脂，剛開始汙染的面積大概只有30平方公尺，但因為有不少車輛路過，造成汙染面積不斷擴大，為避免造成交通事故，立即請金湖分局封路，並請環保局，消防局協助。

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金城鎮長李誠智表示，廢食用油載運是例行勤務，車上載運3桶廢食用油，每桶的重量約500公斤，據隊員表示，車輛並無故障，但在行經上述路口時，不知門栓為何故障，才掉落一桶油。清潔隊隨即展開危機處理，趕緊請金湖分局協助指揮交通外，並由環保局提供吸油棉及廢木屑進行除油工作，清潔隊也自備部分吸油材料及工具，結合環保局支援人力共同完成油污清除工作。

李誠智表示，此次油汙的清除工作，共出動人力計40人，事後將由清潔隊詳細了解事發原因，並加以改善，避免類似事情發生。