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廢油傾洩滿地 金門主要通道封路3小時清理

2019-10-16 15:29聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

一輛載運回收廢食用油的金城鎮公所回收車在今天上午10點15分行經桃園路與瓊義路口時，因車輛後尾門栓故障，以致1桶廢食用油掉落，500公斤的廢食用油當場傾洩滿地，由於事發地點是金門的主要聯絡道路之一，金城鎮公所清潔隊員一發現馬上報警，請警方等相關單位到場協助交管，並回報公所派員清理，總算在中午接近1點時，才把現場的殘局收拾乾淨。

金城鎮公所表示，今天上午載運回收廢食用油的車輛行經桃園路與瓊義路路口(開瑄國小附近)，因後尾門門栓故障，致掉落一桶廢食用油，造成路面油脂，剛開始汙染的面積大概只有30平方公尺，但因為有不少車輛路過，造成汙染面積不斷擴大，為避免造成交通事故，立即請金湖分局封路，並請環保局，消防局協助。

金城鎮長李誠智表示，廢食用油載運是例行勤務，車上載運3桶廢食用油，每桶的重量約500公斤，據隊員表示，車輛並無故障，但在行經上述路口時，不知門栓為何故障，才掉落一桶油。清潔隊隨即展開危機處理，趕緊請金湖分局協助指揮交通外，並由環保局提供吸油棉及廢木屑進行除油工作，清潔隊也自備部分吸油材料及工具，結合環保局支援人力共同完成油污清除工作。

李誠智表示，此次油汙的清除工作，共出動人力計40人，事後將由清潔隊詳細了解事發原因，並加以改善，避免類似事情發生。

據了解，廢食用油傾倒出來時，現場一度傳出陣陣惡臭，不少開車路過的人，都覺得相當臭，好在金城鎮公所處理得宜，才沒有釀成大禍。因為此次事件不是故意與人為，且金城鎮公所處理動作迅速，且沒有造成人員受傷，環保局與警方最後都傾向勸導處理，並未開罰。

金城鎮公所清潔隊員頂著烈日，處理被油汙汙染的馬路。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所清潔隊員頂著烈日，處理被油汙汙染的馬路。圖／金城鎮公所提供
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金城鎮公所一輛載運回收廢食用油的回收車在今天上午行經桃園路與瓊義路口時，因車輛後...
金城鎮公所一輛載運回收廢食用油的回收車在今天上午行經桃園路與瓊義路口時，因車輛後尾門栓故障，以致1桶廢食用油掉落，500公斤的廢食用油當場傾洩滿地，整個車道都油油亮亮。圖／金城鎮公所提供
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金城鎮公所緊急派員到場協助清除，利用廢棄的紙張與衣服把廢油吸走，再進行清理。圖／...
金城鎮公所緊急派員到場協助清除，利用廢棄的紙張與衣服把廢油吸走，再進行清理。圖／金城鎮公所提供
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食用油事故
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