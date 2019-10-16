葉匡時代理高市長職務首日 到林園訪民進黨團總召

2019-10-16 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



今天起代理高雄市長職務的副市長葉匡時，上午到林園區拜訪林園、大寮議員選區選出的議員、也是高雄市議會民進黨團總召韓賜村，並和當地里長互動交流，承諾加速當地基礎建設。