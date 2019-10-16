辦寶可夢何時兌現？高市府不敢承諾 陳致中批只會說大話

2019-10-16 15:19 中央社 高雄16日電



高市府觀光局代理局長邱俊龍表示，寶可夢公司一年只給一個城市，今年給了新北市，允持續爭取和寶可夢公司洽談，他「不敢在此承諾」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高市府在今年初曾說過下半年要將寶可夢稀有怪物放入景點，不過市府觀光局代理局長邱俊龍今天表示「不敢在此承諾」，只說會持續爭取，民進黨市議員陳致中批評「市府只會說大話」。

民進黨市議員黃文益、陳致中在市議會交通部門質詢，促拚觀光「不應只會說大話」、「玩口號行銷」。

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陳致中指出，台南市及新北市都因為手遊寶可夢（Pokemon Go）帶來觀光人潮，市府曾說過下半年寶可夢會放入景點，到底何時兌現。

邱俊龍指出，寶可夢公司一年只給一個城市，今年給了新北市，允持續爭取和寶可夢公司洽談，他「不敢在此承諾」。

陳致中批評觀光局的招牌應改為「說大話局」、「唬爛局」，他指前局長潘恒旭都在說大話、亂開支票，包括迪士尼、、好萊塢影星阿諾史瓦辛格要來等，「潘恒旭根本是豬隊友」，寶可夢根本也沒有個譜。

他再質詢市府是否再續辦「光頭日」活動，追問邱俊龍「光頭是高雄的特色，還是市長韓國瑜的特色？」邱俊龍說「和韓國瑜無關，是基於結合社會關懷議題」。

陳致中反質問對中央也辦一個「電火球日」的看法？他說很多口號都是市府搞出來的，促觀光局要認真的行銷高雄觀光，不要搞個人行銷或個人崇拜，更不能變相行銷。

民進黨市議員康裕成也批評市府很會吹噓韓國瑜上任後高雄觀光人次大幅成長等。她以今年中秋連假（9月13至15日）與去年中秋連假（9月22至24日）3天，交通局統計，高捷去年有58萬3650人次，今年58萬2589人次，少了1000多人次；渡輪去年7萬1778人次，今年6萬7367人次，少 4411人次，促市府勿用漂亮數字或口號欺騙市民。