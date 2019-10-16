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連江縣民卡整合台北卡 同享台北市民所有服務

2019-10-16 14:33中央社 馬祖16日電

連江縣政府與台北市政府合作推出新連江縣民卡，新縣民卡與台北市民卡整合，跨縣市資源整合，未來連江縣民可享台北卡平台所提供的所有服務，最快明年1月中就能拿到全新的縣民卡。

連江縣政府行政處長曾玉花表示，舊有連江縣民卡發行至今將近20年，感謝台北市政府在技術與資源上的協助，經過一年多籌備，全新的連江縣民卡將在明年1月與鄉親見面。

新連江縣民卡有：普通卡、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、學生卡、優待卡等6卡種，10月16日開放設籍馬祖民眾登記申請，並擴大不在籍新住民、馬中及海大學生等皆可請領。

行政處指出，新縣民卡在功能面維持原有悠遊卡乘船搭車功能，並增加行動卡、圖書證、學生證、UUPON紅利集點等功能，結合小額消費、學校生活、政府各項便民服務，一卡多功能讓馬祖鄉親享用與台北市民同等便利的服務。

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