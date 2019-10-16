國慶升旗主持人喊凍蒜 高市觀光局代局長：覺得不滿意

2019-10-16 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市觀光局主辦今年雙十國慶活動，代理局長邱俊龍今天答覆國民黨高雄市議員陳麗娜質詢時表示，當天活動中，他對升旗典禮時行政不中立的情況、晚間舊鐵橋下音樂會場的流動廁所不足等覺得不滿意。

陳麗娜上午在交通部門質詢時追問觀光局，對於國慶活動，有沒有那些事覺得不滿意、有改善空間的？邱俊龍提到升旗典禮時「行政不中立」的事，陳麗娜再問是指主持人？邱俊龍未否認。

高雄市的國慶升旗典禮由藝人熊海玲主持，她在主持時向群眾喊了「韓國瑜，凍蒜」，台下挺韓的群眾跟著鼓掌、也跟著喊「韓國瑜凍蒜」。升旗典禮後就有民進黨議員批判升旗典禮連主持人都為市長韓國瑜喊「凍蒜」，全場形同韓國瑜造勢活動。

邱俊龍表示，主持人的邀聘是由委外辦理活動單位推薦、觀光局同意。

舊鐵橋音樂會在大樹區台鐵舊鐵橋下的濕地公園舉辦，邱俊龍說，有預估會吸引很多民眾前往，舉辦前知道現場只有30個流動廁所時就預料到廁所不足，可是在高市、外縣市找，臨時調不到，趕緊跟環保局調相關設施使用。