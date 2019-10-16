流感疫苗延後開打 自費疫苗搶手

2019-10-16 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



公費流感疫苗今年延後到11月15日開打，不少診所提供自費疫苗，很快就被預訂一空。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 往年10月開打的公費流感疫苗，今年延後到11月15日才分階段開打，併發重症高危險群的65歲以上長者和學齡前幼兒要12月8日才能打到，診所自費疫苗變得搶手；有醫師表示，今年因公費疫苗從3價改為4價，許多診所不敢訂太多自費4價疫苗，但有人憂心延後打會碰上流感高峰期，7、8月開放預約就被訂光。

由於施打疫苗後約須2周才能產生抗體，不少民眾擔心如流感提前大流行，疫苗太晚開打，可能來不及發揮保護效力，最近各診所都接獲許多自費疫苗的詢問電話。

高雄市診所協會理事長楊宜璋說，今年公費疫苗從3價升級為4價，需求量大增，許多生產4價疫苗的廠商為能如期供貨，大幅降低自費疫苗出貨量，像他的診所去年打了4、5百劑自費疫苗，今年只訂到50劑4價疫苗，7月就被預約一空。

另一家婦兒科醫院說，去年打了8百劑自費流感疫苗，今年只搶訂到2百劑，8月起開放預約也「秒殺」，不到一個月登記滿額。幼兒家長擔心萬一流感提前流行，12月初才打到疫苗會太晚。

高市衛生局說，高市上周（第40周）流感急診就診率為9.88%，雖連續6周呈下降趨勢，但截至目前高市有208例流感併發重症確診個案，仍高於去年同期，其中有32例死亡。

衛生局表示，公費疫苗延後開打是因世界衛生組織延後公布疫苗選株決定，導致廠商供應期程受影響，依目前疫情，施打時程還在疫情防制的容許範圍內，除加強宣導民眾防護觀念，也要求人口密集機構及校園加強通報，避免因群聚拉高流感併發重症風險。