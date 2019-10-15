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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

高齡素人演員登台演戲 用故事介紹內門家鄉

2019-10-15 18:31聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

歷經4個月集訓，高雄市內門區一群不識字又沒經驗的素人演員登台演戲，平均年紀78 歲的三平社區長輩毫不怯場，自然呈現宋江操、辦桌、捉竹雞與插秧等生活場景，初次公演博得滿堂彩。阿公、阿嬤們開心有機會「演自己」，也讓外界認識家鄉特色與文化。

高市府婦女館針對中高齡與農村女力推動社區劇場，邀請專業師資孫華瑛引領三平長輩走入舞台劇世界。今天上午，「三平阿嬤走出來」在社區活動中心舉辦首演，演員清一色是關懷據點長輩，劇情涵蓋宋江的故事、女力總舖師、童年回憶與我是平埔阿嬤四部曲。

開演之後，演員們手持宋江陣頭旗與兵器依序出場，先以結合宋江陣招式的健康操拉開劇情序幕，接著女總舖師述說內門辦桌文化由來，以及長輩們重現年少製造陷阱捕捉竹雞的技巧。台上演員說，早年生活困苦、靠山吃山，小孩子要去田裡抓竹雞加菜，不像現在小孩有空就滑手機，不愛去戶外走動。

配合社區特色，編導孫華瑛全以長輩日常對話穿插劇情，阿公阿嬤真情流露，肢體動作流暢自然，不過很多人不識字，背台詞成為最大挑戰。三平社區發展協會總幹事洪清池說，據點長輩35人，約7成不識字，需要旁人協助抄錄台詞，返家後交由子女反覆誦讀才能加強記憶，要牢記所有台詞不容易。

婦女館組長王君儀指出，農村婦女常扮演教育下一代角色，女性培力計畫很重要，社區劇場提供長輩一起學習、互動與成長的機會，11月 23日上午10點在旗山社福館會有第二場公演，歡迎大家來給這群素人演員加油打氣。

高雄內門三平社區阿公阿嬤演戲初體驗，眾人表現十分平穩。記者徐白櫻／攝影
高雄內門三平社區阿公阿嬤演戲初體驗，眾人表現十分平穩。記者徐白櫻／攝影
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阿嬤們彎腰插秧，邊唱歌邊工作，演來生動自然。記者徐白櫻／攝影
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社區長輩重現早年製造陷阱捉竹雞的場景。記者徐白櫻／攝影
社區長輩重現早年製造陷阱捉竹雞的場景。記者徐白櫻／攝影
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高市內門一群社區長輩接受4個月表演課程訓練，透過說故事方式讓外界更了解三平社區。...
高市內門一群社區長輩接受4個月表演課程訓練，透過說故事方式讓外界更了解三平社區。記者徐白櫻／攝影
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劇場宋江陣辦桌
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