高齡素人演員登台演戲 用故事介紹內門家鄉

2019-10-15 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



歷經4個月集訓，高雄市內門區一群不識字又沒經驗的素人演員登台演戲，平均年紀78 歲的三平社區長輩毫不怯場，自然呈現宋江操、辦桌、捉竹雞與插秧等生活場景，初次公演博得滿堂彩。阿公、阿嬤們開心有機會「演自己」，也讓外界認識家鄉特色與文化。

高市府婦女館針對中高齡與農村女力推動社區劇場，邀請專業師資孫華瑛引領三平長輩走入舞台劇世界。今天上午，「三平阿嬤走出來」在社區活動中心舉辦首演，演員清一色是關懷據點長輩，劇情涵蓋宋江的故事、女力總舖師、童年回憶與我是平埔阿嬤四部曲。

開演之後，演員們手持宋江陣頭旗與兵器依序出場，先以結合宋江陣招式的健康操拉開劇情序幕，接著女總舖師述說內門辦桌文化由來，以及長輩們重現年少製造陷阱捕捉竹雞的技巧。台上演員說，早年生活困苦、靠山吃山，小孩子要去田裡抓竹雞加菜，不像現在小孩有空就滑手機，不愛去戶外走動。

配合社區特色，編導孫華瑛全以長輩日常對話穿插劇情，阿公阿嬤真情流露，肢體動作流暢自然，不過很多人不識字，背台詞成為最大挑戰。三平社區發展協會總幹事洪清池說，據點長輩35人，約7成不識字，需要旁人協助抄錄台詞，返家後交由子女反覆誦讀才能加強記憶，要牢記所有台詞不容易。