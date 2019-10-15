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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

上市公司退休副總 用大數據控制環境種有機帝王芭樂

2019-10-15 18:13聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

屏東縣竹田鄉農友謝武淳，原是上市公司技術副總，退休後在竹田鄉購買2分地，種植有機帝王芭樂及蔬菜，並利用所學引用雲端大數據，控制全區噴溉水設備，電源也採用自家綠能發電，並使用在自製液肥，謝武淳號稱是「地表最強綠電液肥」，最近將成立示範基地，並擴大帝王芭樂栽種面積。

今年60歲的謝武淳說，因公司業務擴大，必須台灣、大陸兩地跑，生活相當繁忙，但也擔心身體能否負擔，在飲食方面，特別挑選安全健康的食物，5年前萌生退意時，就準備購地想當農夫自己耕作。退休後先是開設有機友善餐廳，並著手整理農場，開始種起蔬果供應餐廳使用，於是種了小黃瓜、地瓜葉、長虹豆、茄子，而絕大部份種的是芭樂品種中，口感最佳的帝王芭樂。

另外，利用集貨場屋頂加設太陽能電板，提供農場用電，利用自己專長，使用雲端大數據，可以控制全廠自動噴溉，用大數據來掌控全區溼度，也利用發電，以加熱水消毒土壤，讓小黃瓜可以突破輪種障礙，連種好幾季。

「什麼事都講求專業，以前沒種過田，不代表就不能種田」謝武淳為了學好技術及管理方式，除報名農業大學，更經常搭車到中興大學向教授請益，也學習自製液肥及培養益菌，全靠太陽能發電而來，並自稱是「地表最強綠電液肥」。謝說，打算以這套管理方式，擴大面積建立生產模式，也讓有意從農的朋友來觀摩複製。

屏東縣竹田鄉農友謝武淳，原是上市公司技術副總，退休後利用雲端大數據控環，種植帝王...
屏東縣竹田鄉農友謝武淳，原是上市公司技術副總，退休後利用雲端大數據控環，種植帝王芭樂。記者江國豪／攝影
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屏東縣上市公司
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