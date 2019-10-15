上市公司退休副總 用大數據控制環境種有機帝王芭樂

2019-10-15 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



屏東縣竹田鄉農友謝武淳，原是上市公司技術副總，退休後在竹田鄉購買2分地，種植有機帝王芭樂及蔬菜，並利用所學引用雲端大數據，控制全區噴溉水設備，電源也採用自家綠能發電，並使用在自製液肥，謝武淳號稱是「地表最強綠電液肥」，最近將成立示範基地，並擴大帝王芭樂栽種面積。

今年60歲的謝武淳說，因公司業務擴大，必須台灣、大陸兩地跑，生活相當繁忙，但也擔心身體能否負擔，在飲食方面，特別挑選安全健康的食物，5年前萌生退意時，就準備購地想當農夫自己耕作。退休後先是開設有機友善餐廳，並著手整理農場，開始種起蔬果供應餐廳使用，於是種了小黃瓜、地瓜葉、長虹豆、茄子，而絕大部份種的是芭樂品種中，口感最佳的帝王芭樂。

另外，利用集貨場屋頂加設太陽能電板，提供農場用電，利用自己專長，使用雲端大數據，可以控制全廠自動噴溉，用大數據來掌控全區溼度，也利用發電，以加熱水消毒土壤，讓小黃瓜可以突破輪種障礙，連種好幾季。