怕被撞！垃圾場入口車禍頻傳 屏東市公所將改善

2019-10-15 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



丟垃圾不用再提心吊膽！屏東市垃圾及資源回收場，出入口位置正對機場北路，但往來車輛速度偏快，加上不少民眾圖方便，人車常違規橫跨雙黃線，導致垃圾還沒丟卻先被車撞。有鑒於事故頻率偏高，屏東市公所日前已拍板決定，將調整出入口位置，讓民眾可改從車流量較少的勝利路進出，目前工程已完成發包準備施工，預計最快明年初即可完工。

屏東市北區居民多半會將家中垃圾，帶至大同高中旁的資源回收廠丟棄，但人車違規穿越馬路倒垃圾的驚險畫面，每天都在上演。由於出路口位在機場北路，不僅車流量大，加上彎道設計導致駕駛產生視覺死角，民眾違規穿越馬路倒垃圾，駕駛常反應不及撞個正著。即使清潔隊人員不厭其煩提醒，卻仍有民眾不聽勸導而發生車禍。

也因車禍事故頻傳，屏東市長林恊松多次前往回收場入口，了解進出動線，發現即使在人車眾多的尖峰時段，仍有民眾橫跨雙黃線，進到回收廠丟垃圾更。林表示，過去甚至一天內連續發生2起交通事故，為降低車禍頻率，市公所決定將回收場出入口換個方向，改設置在車流量較少的勝利路一側，以保障民眾安全。