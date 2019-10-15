高市府釋出3座新型態運動中心促參BOT 廠商投資意願濃

2019-10-15 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／即時報導



高雄市運動發展局掌握體育消費升級的趨勢，今天舉辦「運動中心2.0」投資意願調查座談會，評估以苓雅區極限運動場、三民區陽明溜冰場以及楠梓區楠梓游泳池作為促參BOT的示範案，有近60家來自北、中、南的廠商代表參加。3座新型態運動中心，都將規畫體適能中心、多功能運動教室以完善整體運動設施，並結合複合式商場、美食街、影城等跨業態營運項目，且納入日照、公托等規畫。廠商反映，民眾對運動休閒場域的需求殷切，業界想投資卻缺乏地點，這次高雄釋出好地點，對廠商有很大吸引力，但還要看投資條件與決標方式。

「運動經濟夯！運動產業可以是經濟動能！」高雄市運發局長程紹同表示，有別於現行國民運動中心的經營模式，「運動中心2.0」以公共服務為主要核心，希望打造全齡化、兼備運動智能消費與生活機能，跨界融合運動、餐飲、購物及娛樂等服務的複合式運動休閒場館，讓高雄市民從運動中享受生活和時尚。

今天的投資意願調查座談會，說明苓雅區極限運動場、三民區陽明溜冰場和楠梓區楠梓游泳池，三館促參BOT的初步評估規畫內容，以及後續啟動招商時，申請人資格條件、審核作業等相關規定。參加的廠商非常踴躍，包括世紀星國際滑冰、秀泰影城、國賓影城、漢神百貨、凱格大巨蛋、興富發建設、長佳機電、三普體育、國慶旅行社、鴻端科技、舞動陽光、信品運動行銷與共體班運動俱樂部，以及其他業界潛在投資單位，都表達興趣。

運發局釋出的3座「運動中心2.0」示範標的，均規畫於原址以BOT方式重新規畫，包含打造嶄新極限運動區與風雨球場、結合電競運動的苓雅區極限運動中心；打造南台灣首座滑冰與曲棍球的三民區陽明溜冰運動中心；以及楠梓區楠梓水上運動中心，將建構50米室內游泳池、滑水道及水上主題運動設施。申請人資格可以是單一公司或合作聯盟，期初投資不低於10億，許可年期30至35年。