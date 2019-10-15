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農村再生展特色 里港信國社區今年推涼粉節

2019-10-15 17:23聯合報 記者翁禎霞／即時報導

屏東縣里港鄉信國社區是縣內唯一的滇緬聚落，為了傳承滇緬美食，每一年社區都會推出特色美食節，去年是以米干為主角，今年主角是涼粉，社區理事長鍾德明說，涼粉過去是家家戶戶過年過節時必備的美食，在來米或豌豆粉，就能做成可口涼粉，老一輩滇緬義胞就是在家鄉的美味之中懷想家鄉。

滇緬義胞撤退來台已經將近60年，以屏東縣里港鄉信國社區來說，最初至少有中、泰、緬、寮等4國9族的人住在一起，包括哈尼族、布朗族、拉祜族、佤族、苗族等少數民眾，歷經大半世紀，如今早已族群大融和，目前社區仍有6、700人。

為了展現滇緬及少數民族的文化，近年在水土保持局及縣府農村再生計畫的協助下，信國社區每年都會推出美食暨產業推廣活動，理事長鍾德明表示，一來藉此和其他縣市的滇緬社區交流，二來藉著美食傳承，讓新一代的族人能多了解自己的文化，而老一輩人更可以藉活動一展手藝，還有思念已久的家鄉味。

他說，去年的主題是米干，今年是涼粉，他記得小時候過年過節的時候，家家一定涼粉飄香，現在只有社區裡還有兩三家還有在賣，今年社區除了推出傳統酸辣口味的涼粉外，還以台灣人的口味特別設計甜涼粉，「這也代表族群融和啦」！

今年的涼粉節產業推廣活動將於19日在屏東縣里港鄉信國社區登場，除了有涼粉現場製作外，還有雲南民俗舞蹈及社區表演，另有雲南美食饗宴等，到時候還會看到各少數民族穿著傳統服飾穿梭社區，展現滇緬少數族群豐富的文化。

屏東縣政府表示，近年透過農村再生計畫，縣府累計已輔導271個社區展現社區特色，今年還有60多個社區加入，逐步營造出社區特有的面貌。

屏東縣里港鄉信國社區是全縣唯一的滇緬聚落，迄今仍有少數民族居住在此，在產業活動中...
屏東縣里港鄉信國社區是全縣唯一的滇緬聚落，迄今仍有少數民族居住在此，在產業活動中，社區居民會穿上少數民族服飾展現特色。圖／屏東縣農村再生k社區平台提供
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圖為滇緬聚落中的雲南美食。圖／屏東縣農村再生社區平台提供
圖為滇緬聚落中的雲南美食。圖／屏東縣農村再生社區平台提供
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圖為滇緬聚落中的雲南美食。圖／屏東縣農村再生社區平台提供
圖為滇緬聚落中的雲南美食。圖／屏東縣農村再生社區平台提供
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傳統涼粉有酸辣味，今年社區還推出台灣人愛的甜涼粉。圖／屏東縣農村再生社區平台提供
傳統涼粉有酸辣味，今年社區還推出台灣人愛的甜涼粉。圖／屏東縣農村再生社區平台提供
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屏東縣政府農村再生
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