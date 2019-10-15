墾丁玩水又有新亮點 獨木舟和立槳海域將開放

2019-10-15 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／即時報導



屏東墾丁是南台灣水上活動勝地，水上摩托車、潛水、水面飛行傘、帆船等水上活動早在17年前就開放合法海域，民間不滿無動力的獨木舟及立式划槳無處可玩；墾管處於屏東縣車城鄉後灣試辦後，評估安全機制已成熟，決定擴大開放包括後灣在內的6處海域，內政部國家公園計畫委員會月前已核定，待行政院公告即實施，墾丁海域的水上活動又多了新選擇。

「比其它水上活動慢了17年，主要是遊客安全考量。」墾管處有關主管說，為規範海域遊憩活動行為，民國91年擬定「墾丁國家公園海域遊憩活動發展方案」，將海域遊憩活動分成4大類，各類活動分不同的區域、時段和遊客容許量，行政院核定自隔年試辦3年，之後將「發展」改為「管理」，今年送修訂的管理方案，在車城後灣試辦2年多來，評估安全機制趨於成熟，才將獨木舟及立式划槳納入，預定年底前將公告實施。

墾管處說，無動力的獨木舟及立式划槳適合在小風浪的潟湖和灣區近岸玩，這次開放6處海域，除了試辦的車城後灣外，還包括墾丁南灣沙灘右側、船帆石、後壁湖航道東側潟湖區、恆春萬里桐、滿州鄉港口溪出海口距岸200公尺內；另後灣和後壁湖為因應未來無動力活動推廣，以社區經營為主，其它地區經營者需有合法申請登記、配救生衣、每名合格教練最多帶客10人。