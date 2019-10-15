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金門料羅灣潮位新站啟用 觀測巨浪暴潮更即時

2019-10-15 16:51聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

水利署為提升潮位資訊服務，增進港航安全，由金門縣政府金門港務處建造，委託成功大學近海水文中心建置的全新料羅灣潮位站今日啟用，這是金門第3個設置的相關觀測站，未來將可在颱風期間監測金門地區的暴潮、巨浪、狂風等，對金門海岸保護及海岸災害防治提供重要資訊。

金門縣港務處長何佩舉表示， 為了能有效應用金門地區的海氣象資訊，成功大學近海水文中心於金門航空站及水頭商港建置海氣象資訊展示站，讓遊客能在進入金門地區時，即能掌握當地海氣象資訊，利用所得訊息規畫行程，促使能得到最好的旅遊興致與品質。

水利署指出，由於料羅港長期有改善工程施工，原先所設置的潮位站暫時遷移至附近的臨時位置，繼續進行不中斷的觀測，今日起潮位站正式遷入安全的站房內，避免在無建物保護下而遭受撞毀。

據了解，水利署在金門地區除了建置有料羅灣潮位站外，尚有水頭潮位站(水頭商港西防波堤堤頭)及金門資料浮標站(料羅灣港南方海上4km，觀測波浪、海流、風速及氣壓)，海氣象觀測站平時可提供民眾即時的波、潮、流、風等觀測資料，亦可建立國家海象基本資料庫，而颱風期間可監測金門地區的暴潮、巨浪、狂風等，對金門海岸保護及海岸災害防治提供重要資訊；港務處也可獲得即時資料訊息，提供船舶進出港參考，維護港航安全。

金門港務處進一步表示，由於近年料羅港為紓解港內砂石碼頭空間不足問題，及改善既有外廓設施，以提昇港池靜穩度，降低天候不良影響，增加外港區碼頭可利用時間，於105年4月8日決標，5月26日啟動料羅港外港區增設砂石碼頭及外廓設施改善工程，108年08月完工，其中潮位站房的建置可有效避免潮位站遭受外力破壞，為船舶進出港提供即時潮位資料，掌握港灣潮汐變化。

新料羅灣潮位站於今日正式啟用，未來將可在颱風期間監測金門地區的暴潮、巨浪、狂風等...
新料羅灣潮位站於今日正式啟用，未來將可在颱風期間監測金門地區的暴潮、巨浪、狂風等，對金門海岸保護及海岸災害防治提供重要資訊。圖／金門港務處提供
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新料羅灣潮位站於今日正式啟用，由金門縣港務處長何佩舉（右）與成功大學近海水文中心...
新料羅灣潮位站於今日正式啟用，由金門縣港務處長何佩舉（右）與成功大學近海水文中心副組長王得根一起主持揭牌儀式。圖／金門港務處提供
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金門碼頭水利署
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