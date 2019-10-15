這所大學精釀的啤酒 連日本教授都說讚！

2019-10-15 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄師範大學今天發表「高師精釀啤酒」，生科系教授謝建元向教育部提出教學實踐計畫「利用專題導向學習（PBL）結合產學合作的發酵實作課程」，利用大樹龍目井的泉水、比利時麥芽、德國和捷克的啤酒花，加上高師大研發的獨特酵母和發酵技術精釀而成。產品上的「繽紛風鈴木」酒標，是藝術學院教授姚村雄作品。

高師大校長吳連賞表示，高師大向來注重教學品質，致力於縮短學用落差，生科系向教育部提出教學實踐計畫「利用專題導向學習（PBL）結合產學合作的發酵實作課程」，為了這項新產品的行銷，學校還成立了「高師精釀創意行銷」的創業團隊，進駐師生創業基地，期望未來能成立新創公司。

產品發表人生科系教授謝建元表示，兩年多前就規劃將啤酒納入「發酵學」課程中，同時也思考研發一款高師大高品質的產品。有好原料才能釀出好酒，因此挑中了大樹龍目井的泉水，找到了勝者精釀啤酒創辦人趙耕毅進行產學合作。趙耕毅8年前遠赴澳洲精釀啤酒廠鑽研專業的技術，回台後在大樹成立酒廠。高師精釀啤酒除了優良水質外，也選擇比利時麥芽、德國和捷克的啤酒花，加上高師大研發的獨特酵母和發酵技術。

謝建元說，這款啤酒採用模擬手工精釀的程序來釀造，這樣的條件導致成本高居不下，商品化過程中也一再討論如何降低成本，但在品質的堅持下，不稀釋原料濃度和減少製程，才能保有這種的特殊風味。「高師精釀」已通過SGS檢驗認證品質合格，在上市前校友品評，得到的綜合評語是「有淡雅的香氣、順口回甘、有層次有尾韻。」

吳連賞說，日前有兩名日本教授來訪，有機會喝到「高師精釀」啤酒，非常驚艷，直誇比他們喜歡的日本知名品牌啤酒還要好喝！