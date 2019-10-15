昔日牽成高雄南霸天 彥武集團創辦人姚武年辭世

2019-10-15 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／即時報導



彥武鋼鐵集團創辦人姚武年日前辭世，享壽80歲，訂於本月24日舉行告別式。姚武年在鋼鐵業界被尊稱為「黑手師傅」，從腳踏車店學徒，做到股票上市跨國企業，一生傳奇。

姚武年出生在雲林縣臺西鄉窮困村落，童年幫人放牛，18歲那年南下高雄當腳踏車店學徒，7個月便學成出師，26歲即創設聯輪企業，從事腳踏車半組件業務，民國60年跨足鋼鐵業，開發萬能角鐵、窄幅冷軋鋼捲、鋼管等，歷時13年再創設彥武企業，從花管內銷加工做起，短短10年發展成年營業額近40億的上市公司。

民國60年代，花管利潤頗佳，姚武年相準此一市場，斥資400萬向日本廠商購買花管機摸索改良，完成台灣第一台花管機，大幅降低生產成本，創造利潤。而他甚早即採多角化經營，更布局海外發展，事業版圖延伸到新加坡及馬來西亞，經營項目廣及木業、家具及化工業。

事業有成的姚武年，也無私提攜後進，他是義联集團創辦人林義守的姊夫，林創業之初，受他牽成許多。而熱心公益的姚武年，當過全國好人好事代表，原也想創設大學，培育失學青年。篤信一貫道的他，擔任點傳師之外，也捐出一百甲土地給一貫道總會，在六龜新威地區建成神威天台山道場。