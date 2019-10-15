神農獎也來參加 農業大學菁英班猶如頂尖高手大會

2019-10-15 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



屏東縣政府連辦5年的農業大學，今天首開菁英班，報名學員得經過口試才能錄取，連神農獎得主潘志民、蘇鵬等人都來參加，他們形容班員都是各路頂尖高手，光腦力激盪就值回票價，六年級的黃愉婷原本做會計，後來因為食安問題改自己下田務農，沒想到六年後成了產銷班的班長，明年還要成立合作社，儼然成為產銷CEO，她說「從來沒有想到變化這麼大」。

今天菁英班的開學典禮由屏東縣長潘孟安親自主持，第一堂課由財團法人中衛發展中心總經理朱興華授課，導入農業六級化的創新思維，帶領屏東小農突破經營框架，共同提升農業競爭力。

屏東農業大學辦理至今已經邁入第5屆，近幾年縣府在課程規劃上也都會隨著農友需求調整方向，今年與往年不同之處在於，首次針對歷屆農業大學結訓學員開設「菁英班」，課程專注在強化後端品牌及行銷能量，包含通路行銷、品牌文案、陳列美學、溝通表達等能力，透過一系列完善的課程規劃，打造屏東農業軟實力。

這次菁英班吸引近百位歷屆學員報名，包括神農獎得主蘇鵬、潘志民等人都來參加，潘志民說，來菁英班的都是各路頂尖高手，他覺得光是腦力激盪就很值得。

以鴨蛋聞名的潘氏農場第三代潘華洲，這次也報名參加，他說自己是第三代的學員，為了繼承家業，他覺得自己應該更精進；還有帶領麟洛蔬菜產銷班取得履歷認證的黃愉婷，她說自己在6年前還在當會計，後來是因為食安問題，才自己跳下來務農，沒想到後來成立銷班，現在已有19個班員加入，明年他們還準備成立合作社，朝更大的版圖邁進。