親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA中國風暴 湖人詹姆斯：「挺港」推文很危險

全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩這兩個

神農獎也來參加 農業大學菁英班猶如頂尖高手大會

2019-10-15 15:35聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

屏東縣政府連辦5年的農業大學，今天首開菁英班，報名學員得經過口試才能錄取，連神農獎得主潘志民、蘇鵬等人都來參加，他們形容班員都是各路頂尖高手，光腦力激盪就值回票價，六年級的黃愉婷原本做會計，後來因為食安問題改自己下田務農，沒想到六年後成了產銷班的班長，明年還要成立合作社，儼然成為產銷CEO，她說「從來沒有想到變化這麼大」。

今天菁英班的開學典禮由屏東縣長潘孟安親自主持，第一堂課由財團法人中衛發展中心總經理朱興華授課，導入農業六級化的創新思維，帶領屏東小農突破經營框架，共同提升農業競爭力。

屏東農業大學辦理至今已經邁入第5屆，近幾年縣府在課程規劃上也都會隨著農友需求調整方向，今年與往年不同之處在於，首次針對歷屆農業大學結訓學員開設「菁英班」，課程專注在強化後端品牌及行銷能量，包含通路行銷、品牌文案、陳列美學、溝通表達等能力，透過一系列完善的課程規劃，打造屏東農業軟實力。

這次菁英班吸引近百位歷屆學員報名，包括神農獎得主蘇鵬、潘志民等人都來參加，潘志民說，來菁英班的都是各路頂尖高手，他覺得光是腦力激盪就很值得。

以鴨蛋聞名的潘氏農場第三代潘華洲，這次也報名參加，他說自己是第三代的學員，為了繼承家業，他覺得自己應該更精進；還有帶領麟洛蔬菜產銷班取得履歷認證的黃愉婷，她說自己在6年前還在當會計，後來是因為食安問題，才自己跳下來務農，沒想到後來成立銷班，現在已有19個班員加入，明年他們還準備成立合作社，朝更大的版圖邁進。

屏東縣長潘孟安今天親自到場勉勵學員，他說縣府今年推出屏東農業大學2.0版本，希望能全面地協助農民提升品牌及農產行銷能量，除了加強品牌行銷、財務管理等課程外，後續還會協助媒合多元通路以及辦理展售會，成功行銷屏東農業。

屏東縣政府連辦5年的農業大學，今天首開菁英班，報名學員得經過口試才能錄取，連神農...
屏東縣政府連辦5年的農業大學，今天首開菁英班，報名學員得經過口試才能錄取，連神農獎得主也來參加。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣政府連辦5年的農業大學，今天首開菁英班，報名學員得經過口試才能錄取，連神農...
屏東縣政府連辦5年的農業大學，今天首開菁英班，報名學員得經過口試才能錄取，連神農獎得主也來參加。記者翁禎霞／攝影
分享

屏東縣政府菁英品牌
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

公費流感疫苗老人幼兒12月才打得到 診所自費8月已搶光

2019-10-15 14:29

馬來西亞男星陳澤耀、原騰 代言高市圖募書翻轉下一代

2019-10-15 12:44

高市90年次兵籍調查 即起申報

2019-10-15 00:07

非營利幼兒園 屏縣明年16家

2019-10-15 00:03

高市農漁產MOU 綠議員批執行率太低

2019-10-14 23:58

經國發會審查 高市府：橋科可望年底前核定

2019-10-14 23:48

崩崖上的興中國小 擋土牆完工

2019-10-14 23:33

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

韓國瑜：海音中心年底試營運 讓年輕人獲最大音樂享受

2019-10-14 17:02

高雄愛河魚群暴斃 環保局：溶氧太低650公斤魚翻白肚

2019-10-14 16:47

韓國瑜駁二發表10月好書 朗誦余光中詩作《與海為鄰》

2019-10-14 16:17

台灣設計展衝人氣 最後一周可抽卡列拉斯

2019-10-14 16:13

綠營質疑MOU執行率低 市府：會持續提高執行率

2019-10-14 13:58

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33

強化「醫病溝通」 高醫手術室團隊粉墨登場演話劇

2019-10-14 11:54

警犬「CoCo」產子喜洋洋 阿蓮所長晉升當阿公

2019-10-14 11:52

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

檢舉亂丟菸蒂台東開罰365萬 檢舉獎金逾200萬

2019-10-14 16:57

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38

石垣島美崎和牛 這家店吃得到

2019-10-14 23:30

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08

議員母親質詢局長兒子 桃園議會上演母子詢答畫面

2019-10-15 13:33

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07

捷運民汐線遙遙無期 李永萍諷高鐵南移一夕就定案

2019-10-14 20:14

桃園南崁國門陸橋補強 今晚9點至16日兩次9小時交管

2019-10-14 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top