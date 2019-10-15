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環島做饅頭送愛 林波夫婦金門回憶滿行囊

2019-10-15 15:10中央社 金門縣15日電

環島台灣做饅頭分享愛的林波、靳寶儀夫婦，即將結束金門行程。靳寶儀說，環台5年來，在金門身心靈最享受；加上兒子首度同行，讓這趟愛心饅頭之旅成為家人一輩子的回憶。

林波夫婦今年的環島饅頭之旅7月4日從台南出發，一路北上，9月初跨海來到金門，過幾天離開。

一個月半來，林波夫婦大小金門走透透。靳寶儀說，要讓金門的孩子看到另類的生命面向，告訴孩子不需要花很多錢，開老貨車就可以環島；簡單版的圓夢每個人都可實踐，差別就在於「勇氣」。

環島台灣時，每天住不同地點，來到金門，林家第一天就相中料羅順濟宮前廣場，做為他們金門的家。每天做完饅頭，全家人就到料羅海邊走走，休息日到各景點看看。靳寶儀說，在金門是「我們身心靈最享受的一次」。

60歲的林波和53歲的靳寶儀在台南市場賣粽子20多年，5年前打算開家饅頭粽子店，沒想到學做饅頭過程中，靳寶儀手指遭壓麵機壓傷。夫妻倆體會世事無常，決定環島做饅頭，到學校、社福機構和弱勢團體分享愛。

兩度看到林波夫婦做饅頭送愛的孩子，以為他們像一般人一樣，做一次公益就走人，孩子對靳寶儀說：「阿姨，從妳身上，我看到什麼叫做堅持。」這句話也給了靳寶儀很大鼓勵。她說，「一路上我們看似付出，其實收穫最多」。

感受到大家的溫度和愛，林波夫婦餐風露宿也不以為苦，婉謝各地住宿的邀約。靳寶儀說，「我們就是喜歡這樣『省錢又自在』」不過，她也坦承，有時半夜醒來，不免質疑自己在做什麼「我們帶給人們多大幫助？」林波則是說，想太多就做不下去。

5年來的總結還是開心，靳寶儀說，做饅頭雖然累，但看見大家的笑容，我們就開心。

去年環台花了新台幣20多萬元。這次來金門，加上機票、貨車運費，花費更多。夫婦倆說，就當成去歐洲旅遊。不少人捐款，靳寶儀則是轉捐給弱勢孩童，她說，環台做饅頭不是為了銷售，而是想呈現不同的生命面向，讓人們看到更多的真善美，激發大家用各自方式傳愛。

結束金門行，夫妻倆要回台從事本業包粽子，明年再出發。夫婦倆計劃前進馬祖、蘭嶼和小琉球，未來還想挑戰廈門。林波說，「妻子的夢，越做越大。」

靳寶儀感謝金門大小朋友為他們「饅頭一家人」生命再添精彩一頁，而此行與過去最大的不同是，30歲的兒子林展逸也跟來。靳寶儀說，家人同行是最美的畫面，很珍惜兒子的陪伴；林展逸則是佩服父母的堅持。對林家而言，這次親子環島送愛是一輩子的回憶。

金門環島粽子
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