公費流感疫苗老人幼兒12月才打得到 診所自費8月已搶光

2019-10-15 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



今年公費流感疫苗延後到11月15日才分階段開打，其中身為併發重症高危險群的65歲以上長者和學齡前幼兒，更要12月8日才能打到，診所自費疫苗變得更搶手；有診所醫師表示，今年因公費疫苗從3價改為4價，許多診所都不敢訂太多自費4價疫苗，但民眾詢問度一樣高，7、8月一開放預約就立刻被訂光。

高雄市診所協會理事長楊宜璋說，今年公費疫苗從3價升級為4價，需求量大增，許多生產4價疫苗的廠商為能如期供貨，大幅降低自費疫苗出貨量，像他診所去年打了4、5百劑的自費疫苗，今年只訂到50劑，且7月就被預約一空。

另家婦兒科醫院，去年共打了8百劑自費流感疫苗，今年也只向疫苗廠商搶訂到2百隻，8月開放預約同樣「秒殺」，不到一個月也登記滿額。「幼兒家長擔心萬一流感提前大流行，12月才打到疫苗實在太晚！」

高雄市衛生局表示，依據疾管署監測，高市上周（第40周）流感急診就診率為9.88%，已連續6周呈下降趨勢，不過高雄截至目前已有208例流感併發重症確診個案，仍高於去年同期，其中更有32例死亡。

衛生局簡任技正潘炤穎說，公費疫苗延後開打是因世界衛生組織WHO延後公布疫苗選株決定，導致廠商供貨期程受影響，依目前疫情趨勢，相關施打時程還在防範疫情的容許範圍內，除加強宣導民眾個人防護觀念，也要求人口密集機構及校園加強通報，避免因群聚事件拉高流感併發重症風險。