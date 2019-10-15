馬來西亞男星陳澤耀、原騰 代言高市圖募書翻轉下一代

2019-10-15 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄電影節《樂園》在高雄市立圖書總館首映，主角馬來西亞演員陳澤耀、原騰，響應並代言高市圖「翻開下一頁、翻轉下一代」募書捐款活動。兩人還在捐書的冠名頁上題字，「生命因閱讀而有力量，風雨過後前方就有彩虹。」鼓勵社會各界一起參與募書善行。

由導演廖士涵執導的電影《樂園》，即將於11月8日全台上映，改編自台灣真人真事，由演員王識賢主演戒毒有成、有心助人的農場主人，並與許多新銳演員合作。製片張煒珍表示，這部電影特別找來馬來西亞演員陳澤耀和原騰參與，並到高市圖總館參加高雄電影節首映。陳澤耀在2017年獲上海國際電影節亞洲新人獎最佳男演員獎，原騰今年以《樂園》獲得同一獎項外，也獲本屆金馬獎「最佳新演員」提名。

張煒珍向陳澤耀和原騰介紹，高市圖總館在建館時推動「募新書百萬、傳愛智代代」，串聯社會各界對閱讀扎根的關愛，一路走來至「翻開下一頁、翻轉下一代」行動，鼓勵民眾捐款購書納入館藏，為了下一代蓄積閱讀能量。兩人聽了這個故事非常感動，主動表示也想盡一份心力，回饋高雄的影迷。

高雄市立圖書館館長潘政儀感謝兩位男主角不僅免費為募書活動代言，還自掏腰包購買與電影《樂園》相同故事的《向日者》新書，書已經上架在總圖書櫃，歡迎讀者借閱，不僅能夠閱讀到此書正向力量，還可以看到陳澤耀和原騰兩位主角的冠名留言。並歡迎社會各界一起參與「翻開下一頁、翻轉下一代」募書善行。