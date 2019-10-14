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一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08聯合報 記者蔡家蓁張曼蘋／即時報導

日前大陸舉辦「台灣海峽暨金馬通橋專題研討會」，再度提起金廈通橋一事，引起各界高度關注，金門縣政府在今天傍晚表示，此次研討會僅就金廈(嶝)大橋興建工程的技術層面，如水深(文)與地質等作初步研討；至於通橋的政策層面，則不在研討會討論範圍，通橋事宜，縣府將配合中央政策辦理，並以地區的經濟民生需求為首要考量。

兩岸關係冷，日前的「台灣海峽暨金馬通橋專題研討會」，再度重提金廈通橋一事，縣府工務處表示，有關金廈（嶝）通橋一案，縣府於95年委託技術顧問機構辦理「金廈(嶝)大橋興建工程可行性及方案研究報告」，當時已初步研擬金廈(嶝)大橋興建之可能路線，建議由金沙鎮五龍山直接銜接至大嶝島。但現大陸大嶝機場業已填海施工中，並往金門方向增建兩條跑道，故先前規劃的金廈(嶝)大橋規劃路線已與現實環境脫節。

縣府觀光處長丁健剛在傍晚表示，這個通橋研討會是常態性，往年都會舉行，是屬於學術性跟技術的一個研討會，縣府這次是由工務處副處長黃儒新率隊前往參與，會中針對技術性、包含可行性等去做一個學術研討，還不是一個政策。

丁健剛也強調，縣府一直以來對任何會影響金門的事情跟計畫，都是持續關注，縣府對大橋的議題，會正視、也會因應，提前做好準備。

他也提及，上一次的可行性評估是在2006年做的，已經是十幾年前的事情了，這幾年預定地的地形跟地貌可能都有很大改變，因應各種客觀環境因素之改變，縣府近期也會發包委由相關單位補強相關評估。

縣府表示，當時初步研擬金廈(嶝)大橋興建的可能路線，由金沙鎮五龍山直接銜接至大嶝...
縣府表示，當時初步研擬金廈(嶝)大橋興建的可能路線，由金沙鎮五龍山直接銜接至大嶝島，圖為當初的預定地附近。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣觀光處長丁健剛今天傍晚表示，此次「台灣海峽暨金馬通橋專題研討會」，僅就金廈...
金門縣觀光處長丁健剛今天傍晚表示，此次「台灣海峽暨金馬通橋專題研討會」，僅就金廈(嶝)大橋興建工程的技術層面作初步研討，請大家不要有過度聯想。記者蔡家蓁／攝影
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金門台灣海峽
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