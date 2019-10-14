看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



高雄市桃源區興中國小操場下方邊坡崩塌裸露，校園緊鄰20層樓高深谷，曾因導演陳惠武的空拍照片引發關注，被外界稱為「崩崖上的小學」。農委會水土保持局與高市府跨域合作，兩階段治理計畫陸續完工，從空中看去，坡腳護岸與擋土牆改善完成，山區學童就學環境獲得改善。

桃源區高中部落位處荖濃溪與浦頭溪交會處，興中國小位處高處台地，3年前颱風豪雨沖刷造成邊坡崩落，學校操場跑道因此緊鄰64公尺深谷，從空中俯瞰畫面十分驚悚。導演陳惠武透過空拍機揭露危急情況，呼籲外界關心這所「崩崖上的小學」。

空拍照片一度引發遷村與遷校討論，因部落家長不支持遷校，農委會水土保持局與高市府攜手合作，斥資4千萬進行復健。農委會水土保持局台南分局指出，高雄市政府教育局先在操場周邊進行緊急防護及監測，後續由水保局辦理水文水理調查分析與地質鑽探調查。

在專業人員評估下，水保局擬定二階段治理計畫，並首次運用建築大樓塔吊技術縮小作業面避免二次災害，陸續完成坡腳護岸工程與加勁擋土牆工程，另運用無框架、掛網噴漿及掛網噴植等創新工法進行坡面保護，此工程是「創新工法的防災工程」。