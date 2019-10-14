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香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21聯合報 記者徐白櫻／即時報導

高雄市桃源區興中國小操場下方邊坡崩塌裸露，校園緊鄰20層樓高深谷，曾因導演陳惠武的空拍照片引發關注，被外界稱為「崩崖上的小學」。農委會水土保持局與高市府跨域合作，兩階段治理計畫陸續完工，從空中看去，坡腳護岸與擋土牆改善完成，山區學童就學環境獲得改善。

桃源區高中部落位處荖濃溪與浦頭溪交會處，興中國小位處高處台地，3年前颱風豪雨沖刷造成邊坡崩落，學校操場跑道因此緊鄰64公尺深谷，從空中俯瞰畫面十分驚悚。導演陳惠武透過空拍機揭露危急情況，呼籲外界關心這所「崩崖上的小學」。

空拍照片一度引發遷村與遷校討論，因部落家長不支持遷校，農委會水土保持局與高市府攜手合作，斥資4千萬進行復健。農委會水土保持局台南分局指出，高雄市政府教育局先在操場周邊進行緊急防護及監測，後續由水保局辦理水文水理調查分析與地質鑽探調查。

在專業人員評估下，水保局擬定二階段治理計畫，並首次運用建築大樓塔吊技術縮小作業面避免二次災害，陸續完成坡腳護岸工程與加勁擋土牆工程，另運用無框架、掛網噴漿及掛網噴植等創新工法進行坡面保護，此工程是「創新工法的防災工程」。

崩塌處理工程完工後，日前興中國小家長與學生以原住民傳統儀式祈福慶賀，全體師生表達欣慰與感恩，以後要用優異表現來回報外界關心。另方面，導演陳惠武得知消息也開心說，「這會讓他們（師生）安心不少」，日後會持續關心偏鄉居民與環境。

施工後照片之三，施工人員運用無框架、掛網噴漿及掛網噴植等工法進行坡面保護。圖／水...
施工後照片之三，施工人員運用無框架、掛網噴漿及掛網噴植等工法進行坡面保護。圖／水土保持局提供
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2年前導演陳惠武透過空拍機拍攝的照片，興中國小緊鄰64公尺深谷，猶如「崩崖上的小...
2年前導演陳惠武透過空拍機拍攝的照片，興中國小緊鄰64公尺深谷，猶如「崩崖上的小學」。圖／陳惠武提供
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施工後照片之二，坡腳護岸與擋土牆等工程完工，讓興中國小學生有更安全的學習環境。圖...
施工後照片之二，坡腳護岸與擋土牆等工程完工，讓興中國小學生有更安全的學習環境。圖／水土保持局提供
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施工後照片之一，農業委員會水土保持局與高雄市政府跨域合作，坡腳護岸與擋土牆等工程...
施工後照片之一，農業委員會水土保持局與高雄市政府跨域合作，坡腳護岸與擋土牆等工程完工，讓興中國小學生有更安全的學習環境。圖／水土保持局提供
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空拍機高雄市崩塌
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