美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



創業不分年紀！美濃細妹仔林明靜自小對烘焙有濃厚興趣，大學甫畢業就在永安路老街成立「濃･甜original dessert」甜點店。店內不少甜點運用在地食材，玉米、番茄與檸檬等材料均出自小農之手，外型很潮的甜點因此變得很有溫度。

林明靜是今年6月剛畢業的社會新鮮人，不同於許多應屆畢業生對未來茫然不知所措，就讀高雄餐旅大學期間，林明靜即在網路搭設平台販售手作甜點，雖然專攻中餐科目，私下偏愛西式糕點烘焙，愛研究鹹派、慕斯、可麗露等西式點心。

畢業之前，在家人支持下，林明靜撰寫計畫爭取市府客委會「高雄市客家文創人才留美培力計畫」經費補助，試營運2個月之後正式開幕，設在永安路老街的法式甜點店裝潢簡單明亮，店內另有DIY陶藝體驗，以及串聯在地手作皮革的展售區。

店面選在美濃文創中心對面，櫥窗內商品多半是甜點，像是伯爵奶茶千層、巧克力塔、檸檬塔、提拉米蘇、藍莓奶酪、芒果奶酪與焦糖布丁等商品都是下午茶絕配，適合遊客歇腳休息。