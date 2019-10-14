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大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55聯合報 記者翁禎霞／即時報導

屏東縣府利用高雄榮總屏東分院預定地作為國焰火臨時停車場用地，結果整地一度引來原大武營區的官兵抱怨，如今國慶已過，榮總這張支票何時動工再受注目，縣府表示，營區搬遷後，土地未來有6.44公頃劃為醫療專用區，並由高雄榮總進駐營運，潘孟安今天重申，下個月初就會動工。

潘孟安說，為了配合高雄榮民總醫院屏東分院新建計畫，屏東縣政府辦理「變更屏東都市計畫，原大武營區今年起陸續搬遷，營區土地未來有6.44公頃劃為醫療專用區，並由高雄榮總進駐營運，經榮總與縣府方面協助，動工日定在下月初，預計111年底完成。

屏東大武營區位於屏東市的西側，是高雄往屏東必經的門戶，營區基地面積23.65公頃，過去一直是國軍培育傘兵的搖籃，近年隨著屏東市區發展逐漸擴張，大武營區早被密集的住宅社區包圍，經屏東縣政府與國防部協調，終於敲定大武營區搬遷。

高雄榮總屏東大武分院以屏東區域急重症醫療後送醫院為目標，計畫投資超過90億元，提供床位450床，設置包括內科重症加護中心、外科重症加護中心、癌症防治中心及20個獨立醫學科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。

縣府表示，大武營區在台灣是十分具有代表性的軍事訓練基地，未來除了因應高榮屏東分院所需土地外，也充分保留傘訓基地特有的歷史記憶與定位，特別劃設8公頃大型公園，保留烘傘房、摺傘房、備戰大樓等具歷史意義建築物。

由於配合大武營搬遷的新營區尚在施工，因此即使是11月榮總動工後，仍會有部分官兵仍在大武營區內生活及訓練，因此軍方與縣府今天也特別前往視察，除了確保施工不影響訓練外，軍方也說會加強衛教宣導。

大武營區搬遷後，這裡有6.44公頃要做為高榮總屏東分院，下個月初就會動工。圖／本...
大武營區搬遷後，這裡有6.44公頃要做為高榮總屏東分院，下個月初就會動工。圖／本報資料照
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屏東縣政府榮總潘孟安
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