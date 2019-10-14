非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／即時報導



屏東縣信義國小非營利幼兒園今天揭幕，累計迄本周止，全縣已成立10家非營利幼兒園，由於每月收費只要3500元，而且比照私立幼兒園，配合家長作息不放寒暑假，幾乎都是一開放報名就額滿，有些地方還要抽籤，預計明年要達到16家，縣府表示會以資源不足的地區為優先。

位於屏東市區的信義國小已成立25年，學校一直沒有附設幼兒園，經縣府評估市場需求後，今年8月起學校成立非營利幼兒園，由於大仁科技大學團隊進駐經營，60個名額一開放報名就額滿。

縣府教育處表示，目前公立幼兒園每月收費是2500元，非營利幼兒園收費雖然每月要3500元，但沒有寒暑假，作息可配合家長上班需求，一樣受到家長歡迎。另外準公共化幼兒園則是每月收費4500元，目前全縣已有76家私立幼兒園加入，準公共化已達6成。

迄本周止，全縣已成立10所非營利幼兒園，至明年止預計增加至16所，縣府表示，未來增設的地點會先考量周圍的服務量、還有公幼比例，同時配合國小空間，由於屏東市的服務量一直不足，未來可能仍會以屏東市為優先。