韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



高雄市長韓國瑜16日將展開為期3天的屏東傾聽之旅，預計首日將夜宿小琉球，而行程規劃在韓粉群組間不斷轉傳，也意外帶動小琉球平日住房率。這回國慶連假，有近4萬人到小琉球旅遊，旅宿業者原本預估，將會是今年最後一波住宿高峰，不料，假期結束後電話詢問訂房依舊高。有業者表示，近兩日接到民眾電話詢問16日是否還有空房，甚至有部分民宿已被訂滿，坦言確實因韓流影響，難得讓小琉球平日也很熱鬧。

屏東縣小琉球因獨特珊瑚礁島嶼地形，加上海洋生態資源豐富，吸引不少遊客來浮潛看海龜，近年成為觀光熱點。據統計資料顯示，國慶連假10日至13日間，總共吸引近4萬名遊客登島旅遊，比今年228連假，多出4千人左右，熱度不減反增。

有民宿業者坦言，因為韓國瑜16日規畫將夜宿小琉球，因此吸引不少「韓粉」打電話訂房。目前，有部分中低價位民宿客房已被訂滿，部分民宿則是詢問度也很高。但也有業者說不受影響，當日空房依舊很多。