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屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08聯合報 記者江國豪／即時報導

屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣政府陳情，希望主管機關能駁回民間公司在兩鄉交界的殯儀館設置申請案。新園鄉長方冠丁表示，若設置殯儀館將衝擊兩鄉交通及環境，居民響應簽署反對連署多達5千份，盼縣府能傾聽民意。民政處長鄭文華表示，該公司申請農地變更，本月8日已遭農業處反對，因此殯儀館設置申請案確定駁回，並代表縣長接下連署書。

新園鄉長方冠丁、萬丹鄉主任秘書鄭光輝、縣議員許展維、鄭張常敏、劉孟君及多名代表和村長，率領超過600位居民，前往屏東縣政府陳情，盼縣府能駁回殯儀館設置申請案。

方冠丁表示，今天到場的鄉親是理性來到縣府進行陳情，若設置殯儀館將對地方造成衝擊。方列舉，預定設置位置緊鄰村莊，遺體不斷進出，會影響兩鄉居民生活磁場；而赤山巖更是屏東縣的佛教聖地，文化及觀光發展也首當其衝；另外民間喪葬習俗少不了燒庫錢，會讓空污加劇；殯儀館屬臨避設施，更會造成地價下滑。因此希望縣府絕對不能通過，才讓民眾生活能在縣長潘孟安擘劃的安居樂業願景中。

鄭光輝表示，殯儀館預定設置點鄰近「鯉魚山文化景觀區」，有豐富歷史建築，勢必影響該地區觀光發展；且緊鄰萬丹灌溉圳，新園鄉又是地下水管制區，居民深怕水源受到影響，不僅破壞自然生態，也造成農村浩劫。

鄭文華表示，縣長潘孟安很關心這件事情，殯葬設施所提興辦計畫，按程序送到縣政府，必須經過9個局處10個科都沒有異議，才會進到「屏東縣殯葬設施審議委員會」，而農業處站在農業主管機關立場，反對把該片農地變更為殯葬設施用地，因此今天早上正式行文駁回申請案。

屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉...
屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉交界的殯儀館設置申請案。記者江國豪／攝影
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屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉...
屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉交界的殯儀館設置申請案。記者江國豪／攝影
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屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉...
屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉交界的殯儀館設置申請案。記者江國豪／攝影
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屏縣府民政處長鄭文華表示，該公司申請農地變更，在本月8日遭農業處表示反對，因此殯...
屏縣府民政處長鄭文華表示，該公司申請農地變更，在本月8日遭農業處表示反對，因此殯儀館設置案確定駁回，現場民眾報以熱烈掌聲。記者江國豪／攝影
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屏縣府民政處長鄭文華代表縣長潘孟安，從新園鄉長方冠丁、萬丹鄉公所主秘鄭光輝手中接...
屏縣府民政處長鄭文華代表縣長潘孟安，從新園鄉長方冠丁、萬丹鄉公所主秘鄭光輝手中接下居民連署書。記者江國豪／攝影
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屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉...
屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣府陳情，希望能駁回民間公司在兩鄉交界的殯儀館設置申請案。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府潘孟安
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