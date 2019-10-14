屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



屏東縣新園鄉、萬丹鄉超過600民居民，下午前往縣政府陳情，希望主管機關能駁回民間公司在兩鄉交界的殯儀館設置申請案。新園鄉長方冠丁表示，若設置殯儀館將衝擊兩鄉交通及環境，居民響應簽署反對連署多達5千份，盼縣府能傾聽民意。民政處長鄭文華表示，該公司申請農地變更，本月8日已遭農業處反對，因此殯儀館設置申請案確定駁回，並代表縣長接下連署書。

新園鄉長方冠丁、萬丹鄉主任秘書鄭光輝、縣議員許展維、鄭張常敏、劉孟君及多名代表和村長，率領超過600位居民，前往屏東縣政府陳情，盼縣府能駁回殯儀館設置申請案。

方冠丁表示，今天到場的鄉親是理性來到縣府進行陳情，若設置殯儀館將對地方造成衝擊。方列舉，預定設置位置緊鄰村莊，遺體不斷進出，會影響兩鄉居民生活磁場；而赤山巖更是屏東縣的佛教聖地，文化及觀光發展也首當其衝；另外民間喪葬習俗少不了燒庫錢，會讓空污加劇；殯儀館屬臨避設施，更會造成地價下滑。因此希望縣府絕對不能通過，才讓民眾生活能在縣長潘孟安擘劃的安居樂業願景中。

鄭光輝表示，殯儀館預定設置點鄰近「鯉魚山文化景觀區」，有豐富歷史建築，勢必影響該地區觀光發展；且緊鄰萬丹灌溉圳，新園鄉又是地下水管制區，居民深怕水源受到影響，不僅破壞自然生態，也造成農村浩劫。