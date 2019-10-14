韓國瑜：海音中心年底試營運 讓年輕人獲最大音樂享受

高雄市長韓國瑜今天下午巡看海洋文化及流行音樂中心新建工程，韓走訪一回，市府團隊非常關注海音中心，第一標工程超前4%左右，第二標超前11%左右，很多年輕朋友都很期待有一個屬於自己的娛樂世界、快樂的中心，海洋音樂流行中心一定可滿足很多喜歡流行音樂的年輕人。

韓國瑜同時透露，今年年底會有第一場試營運的大型活動，到了明年8月驗收完畢後，已經排系列的流行音樂活動，都會照表往前推進，「我讓很多年輕朋友在音樂上最大、最大的享受!」

海音中心工地包括LPH（大型室內表演空間）、高低塔、戶外表演空間、文創產專區及擋音牆等建物，預計109年8月完工。

高雄市文化局說，因應海洋文化及流行音樂中心109年完工營運，年底將先在大型室內表演空間辦理軟硬體「測試場」活動，目前也正籌畫109年開幕音樂季系列活動，活動包含以「海洋交響詩」、「南面而歌」、「經典浪潮」、「巔峰浪潮」、「經典新浪潮」5大主題的大型表演活動，並在明年春夏陸續舉辦開幕暖場活動，以迎接整體工程的完成與場館的開放。

海音中心總工程經費39億3580萬元，主要施工項目是鋼構、帷幕、劇場多媒體室內裝修及景觀工程，目前鋼構工程已完成，帷幕及室內裝修工程施工中。

建築物分兩區塊，愛河畔真愛碼頭建築高、低塔及大型室內、外表演空間，地上11層鋼結構，建物高度77.5公尺，總樓地版面積4萬7415平方公尺。