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高雄農田水利會 推動把內門加入灌區

2019-10-14 17:01聯合報 記者謝梅芬／即時報導

高雄農田水利會今天在內門南海紫竹市香客大樓召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事業區域服務範圍第三次座談會」，由會長呂文豪主持，呂向當地居民說，已在推動把內門加入灌區，目前初步完成可行性評估計畫。

內門區農會總幹事洪輝煌到場表達支持與協助，經濟部水利署南區水資源局、行政院農糧署南區分署及內門區公所都派員到場關注農民無水可灌問題。

高雄農田水利會得知內門區雖位於自來水水源水質保護區，農業灌溉卻無水可用的窘境後，會長呂文豪隨即推動加入灌區相關申請作業，目前已辦理三場次地方說明會，邀集地方民意代表、里長、農民等討論推動計畫。

立委邱議瑩說，內門區灌溉困難已是陳年問題，希望此事盡快完成，感謝呂文豪帶領的服務團隊，她也允諾若有經費的困難一定極力向中央爭取。

座談會得到眾多參與民眾支持與鼓勵，內門三平里里長洪生業及內門里長蔡瓊鳳感謝高雄水利會為農民發聲，希望將來可解決灌溉問題。

說明會向農民說明納入灌區農民參與灌溉管理的義務與機制、開發灌溉管理營運機制、可能供灌營運模式說明、營運成本及用水收費機制參考等，計畫主要水源以地面水為主，預定納入灌區範圍採分階段進行，先將耕作中耕地逐步納入灌區，最後將可耕作面積全數納入灌區。

高雄農田水利會今天在內門南海紫竹市香客大樓召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事...
高雄農田水利會今天在內門南海紫竹市香客大樓召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事業區域服務範圍第三次座談會」，由會長呂文豪會長主持。圖／高雄農田水利會提供
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高雄農田水利會今天在內門南海紫竹市香客大樓召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事...
高雄農田水利會今天在內門南海紫竹市香客大樓召開「高雄市內門區納入高雄農田水利會事業區域服務範圍第三次座談會」，由會長呂文豪會長主持。圖／高雄農田水利會提供
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高雄農田水利會正在推動把內門加入灌區，目前初步完成可行性評估計畫。圖／高雄農田水...
高雄農田水利會正在推動把內門加入灌區，目前初步完成可行性評估計畫。圖／高雄農田水利會提供
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農民農田水利會行政院
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