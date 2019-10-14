高雄愛河魚群暴斃 環保局：溶氧太低650公斤魚翻白肚
高雄愛河出現大量魚群暴斃！高雄市環保局13日下午接獲民眾通報，在愛河中都紅橋以南出現大量死魚，立即赴現場打撈，截至今日共打撈出多達650公斤魚屍。稽查人員連續兩日採集水樣送驗，除水中溶氧稍微偏低，其餘酸鹼值、水溫、導電度及重金屬等項目並無異常，研判魚群死因應與河川汙染無關。
環保局稽查科表示，死亡魚群品種屬於單一品種青鱗仔，生活於鹹水，正值盛產期，因愛河流域與高雄港相連，研判應是為逃避魚群追趕，隨漲潮進入愛河感潮河段的淡鹹水交界處，加上前一晚（12日）短時間強降雨，側溝汙染物排入及底泥翻攪，夜間藻類呼吸作用降低水中溶氧，魚群不適應水質變化才致死，
稽查人員13、14日現場採集水樣送驗，檢測結果酸鹼值pH7.37至7.40、水溫27.8至29.5℃、溶氧為1.55 mg/L至1.00 mg/L；重金屬（鋅、鎳、鉻、銅）濃度極低，整體水質狀況除溶氧稍為偏低外，並無異常，巡查愛河也未發現有異常事業廢水排放等情事。
環保局說，將盡速完成打撈作業，恢復河面清淨，未來也會持續關注愛河河面清淨，並加強愛河流域列管事業稽查，避免事業廢水的排放造成河川污染。呼籲業者勿以身試法，非法排放廢水汙染愛河。若查獲違規排放，將依法重罰停工，嚴重者一併移請檢警刑事偵辦。
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