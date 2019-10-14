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韓國瑜駁二發表10月好書 朗誦余光中詩作《與海為鄰》

2019-10-14 16:17聯合報 記者蔡容喬／即時報導

高雄市長韓國瑜今下午一連視察海洋文化與流行音樂中心工程及駁二藝術特區大義倉庫群，除到訪國際駐村藝術家CROS的工作室，也參觀「細酌牛飲」餐酒館、木育森林等創意特色商店。隨後韓在駁二倉庫群就地舉行每月好書記者會，推薦10月好書《余光中 美麗島詩集》，並現場朗讀一小段《與海為鄰》。

由九歌出版、陳幸蕙主編的《余光中 美麗島詩集》，精選余光中先生以台灣為題的新詩，從山川、湖泊到日常生活，無一不入詩。

文化局表示，10月是余光中的冥誕月，韓市長特別推薦其詩集，也是每月好書推薦的第一本詩集，該詩集從余光中歷年作品中挑選1百首，呈現其熱愛台灣之情。詩是一種文字精鍊、富含韻律感的文學創作，他期待大家以這本書為出發點，再去閱讀、欣賞更多詩人的優美詩作。

高雄是文學巨擘詩人余光中教授在人生之旅中，居住最長久的地方，他在西子灣畔教書、創作，對高雄有很深邃的情感。他曾說：「西子灣是我最後的歸宿。」詩人對高雄的濃烈情感，不言而喻。

文化局長林思伶說，高雄是一個美麗的城市，有陽光、有海，市長本月推薦余光中詩集，邀市民在文學的領域中愛高雄、體會高雄。余光中定居高雄32年，1985年起，一首《讓春天從高雄出發》傳頌四方，之後更有20多首以高雄各地為題的詩作，包括最後一部詩集《太陽點名》，讓世人用文學的視角俯視高雄。

為鼓勵市民閱讀好書並書寫讀後心得，文化局每月以總獎金15萬元徵求1千字以內的讀後心得，首獎獨得3萬元。9月、10月好書已開放徵文，過往得獎作品公告於「每月好書」官網（https://goodbook.ksml.edu.tw），民眾可上網瀏覽，或洽文化局文發中心07-2225136轉631或672。

高雄市長韓國瑜下午參訪駁二藝術特區大義倉庫群，除到訪國際駐村藝術家工作室，也參觀...
高雄市長韓國瑜下午參訪駁二藝術特區大義倉庫群，除到訪國際駐村藝術家工作室，也參觀餐酒館等創意特色商店。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜今推薦10月好書《余光中美麗島詩集》，這也是他推薦的第一本詩集。記...
高雄市長韓國瑜今推薦10月好書《余光中美麗島詩集》，這也是他推薦的第一本詩集。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜下午參訪駁二藝術特區大義倉庫群，除到訪國際駐村藝術家工作室，也參觀...
高雄市長韓國瑜下午參訪駁二藝術特區大義倉庫群，除到訪國際駐村藝術家工作室，也參觀餐酒館等創意特色商店。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜下午參訪駁二藝術特區大義倉庫群，除到訪國際駐村藝術家工作室，也參觀...
高雄市長韓國瑜下午參訪駁二藝術特區大義倉庫群，除到訪國際駐村藝術家工作室，也參觀餐酒館等創意特色商店。記者蔡容喬／攝影
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余光中文化局詩人韓國瑜駁二
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