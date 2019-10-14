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台灣設計展衝人氣 最後一周可抽卡列拉斯

2019-10-14 16:13聯合報 記者翁禎霞／即時報導

台灣設計展進入最後一週，屏東縣政府加碼推出拍照送音樂會門票， 明天（15日）起至19日只要在主展區指定點，持手拿牌拍照上傳至屏東縣政府文化處當日臉書｢我在超級南」貼文串，就有機會獲得卡列拉斯、迪士尼音樂會門票，每天限定2名。

為期16天的台灣設計展，在國慶連假參觀人潮再創高峰，不只主展區台糖縣民公園，衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區，甚至是竹田西勢樂智園區小旅行也吸引不少遊客參與，縣府宣稱從開展迄今累計已達260萬人次。

今起展期進入最後一週，縣府為持續熱潮，15日起一連四天推出｢我在超級南」拍照送卡列拉斯、迪士尼音樂會門票活動，依每日指定拍照點，15日屏東西、16日屏安村、17屏東ya及18日超級縣政區，持手拿牌在展區拍照後，當日10時前將照片上傳至文化處臉書「我在超級南」貼文串，隔日上午10時抽出2名幸運兒，名單公告於臉書，每名可獲2張門票，於音樂會現場領取。

文化處表示，配合台灣設計展，屏東演藝廳10月-12月｢南國音樂節世界之窗」系列，10月27日卡列拉斯音樂會、11月1 日及2日迪士尼兩場超級卡司特地保留部份席次給設計展參觀民眾，台灣設計展展期至20日止，民眾可把握機會。

台灣設計展進入最後一週，屏東縣政府加碼推出拍照送音樂會門票， 明天（15日）起至...
台灣設計展進入最後一週，屏東縣政府加碼推出拍照送音樂會門票， 明天（15日）起至19日只要在主展區指定點，持手拿牌拍照上傳至屏東縣政府文化處當日臉書｢我在超級南」貼文串，就有機會獲得卡列拉斯、迪士尼音樂會門票，每天限定2名。圖／屏東縣政府文化處提供
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台灣設計展進入最後一週，屏東縣政府加碼推出拍照送音樂會門票， 明天（15日）起至...
台灣設計展進入最後一週，屏東縣政府加碼推出拍照送音樂會門票， 明天（15日）起至19日只要在主展區指定點，持手拿牌拍照上傳至屏東縣政府文化處當日臉書｢我在超級南」貼文串，就有機會獲得卡列拉斯、迪士尼音樂會門票，每天限定2名。圖／屏東縣政府文化處提供
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屏東縣政府音樂會
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