台灣設計展衝人氣 最後一周可抽卡列拉斯

2019-10-14 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／即時報導



台灣設計展進入最後一週，屏東縣政府加碼推出拍照送音樂會門票， 明天（15日）起至19日只要在主展區指定點，持手拿牌拍照上傳至屏東縣政府文化處當日臉書｢我在超級南」貼文串，就有機會獲得卡列拉斯、迪士尼音樂會門票，每天限定2名。

為期16天的台灣設計展，在國慶連假參觀人潮再創高峰，不只主展區台糖縣民公園，衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區，甚至是竹田西勢樂智園區小旅行也吸引不少遊客參與，縣府宣稱從開展迄今累計已達260萬人次。

今起展期進入最後一週，縣府為持續熱潮，15日起一連四天推出｢我在超級南」拍照送卡列拉斯、迪士尼音樂會門票活動，依每日指定拍照點，15日屏東西、16日屏安村、17屏東ya及18日超級縣政區，持手拿牌在展區拍照後，當日10時前將照片上傳至文化處臉書「我在超級南」貼文串，隔日上午10時抽出2名幸運兒，名單公告於臉書，每名可獲2張門票，於音樂會現場領取。